Der Wahlsonntag live: Alle News, Ergebnisse und Reaktionen aus dem Würmtal

Der Countdown läuft. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Bayern. Wie das Würmtal wählt und alle Reaktionen und News dazu, berichten wir hier live im Ticker.

15.40: Wer noch nicht gewählt hat - langsam wird‘s Zeit, ein etwas mehr als zwei Stunden schließen die Wahllokale. Auch wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat oder sie nicht wiederfindet, kann wählen.

15 Uhr: In einigen Wahllokalen im Landkreis Starnberg werden Wähler an diesem Wahltag befragt. Sowohl Teams im Auftrag des ZDF als auch der ARD sind tätig, um Daten für die Prognosen am Abend im Fernsehen zu sammeln. Im Starnberger Wahllokal im Betriebshof waren Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wahlen für das fürs ZDF bei der Arbeit und befragten Wähler wie Melanie Artus.

+ Wählen und Antworten: Melanie Artus mit Sabrina und Tobias Mahn von der Forschungsgruppe (v.l.). © Andrea Jaksch

14.35 Uhr: Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich auch im Stimmkreis München-Land Süd ab. Zwar haben in Unterhaching schon mehrere tausend Menschen per Briefwahl ihre Kreuzchen gemacht, trotzdem ist der Ansturm groß. Im Wahlraum in der Grund und Mittelschule am Sportpark bildeten sich immer wieder kleinere Schlangen. Die Wahlhelfer haben heute Mittag eine sechste Wahlkabine aufgebaut, um den Ansturm zu bewältigen. Sie sagen, dass sehr viele Leute zur Wahl gehen.

14.15 Uhr: In Krailling scheint sich dies zu bestätigen. Hauptamtsleiterin Sandra Sonja verzeichnet in einem exemplarischen Stimmbezirk eine Wahlbeteiligung von rund 70 Prozent.

13.50: Das spätsommerliche Wetter zieht viele Bürger im Landkreis Starnberg an die Seen, was bei 21 Grad und wolkenlosem Himmel durchaus eine gute Idee ist. Die Wahlbeteiligung übrigens im Landkreis Starnberg war immer vergleichsweise hoch. 2013 bei der Landtagswahl waren es 72,7 Prozent nach 66,3 Prozent im Jahr 2008, bei der Bundestagswahl im vorigen Jahr 84,4 Prozent. Wie hoch die Wahlbeteiligung heute ausfällt, lässt sich noch nicht absehen. Es wird allgemein aber mit einer hohen Beteiligung gerechnet.

13 Uhr: Mehr als 110 000 Wahlberechtigte sind im Stimmkreis Starnberg, der auch die Gemeinden Bernried, Seeshaupt und Iffeldorf aus dem Landkreis Weilheim-Schongau umfasst, zur Stimmabgabe aufgerufen. Im Würmtal gehören Krailling und Gauting zum Starnberger Stimmkreis. Im Stimmkreis München-Land Süd sind es 113 000 Wahlberechtigte. Der Stimmkreis umfasst auch die Gemeinde Gräfelfing, Planegg und Neuried. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann wird ausgezählt.Wann es die ersten Ergebnisse geben wird aus kleineren Gemeinden, ist nicht ganz absehbar: Es kann gegen 20 Uhr sein, aber auch später. Mit einem Ergebnis für den Stimmkreis Starnberg mit 17 Gemeinden rechnet der Wahlleiter im Landratsamt nicht vor 21.30 Uhr.

12.10 Uhr: Eine Wahl wie diese Landtagswahl braucht viele Helfer - mehr als 1400 sind es im Landkreis Starnberg, die in Schichten in den Wahllokalen tätig sind. Einige Gemeinden hatten bei dieser Wahl anfangs Probleme, genug Helfer zu finden. Allen, die bei der Wahl helfen, sind die Gemeinden daher dankbar.

9.03 Uhr: Willkomen bei unserem Wahlticker. Noch neun Stunden haben die Wahllokale geöffnet. Gehen Sie wählen!

