Lichtblick in Zeiten des Priestermangels

Von: Nicole Kalenda

Der Pfarrverband Gräfelfing ist in den kommenden Monaten personell gut ausgestattet. © Dagmar Rutt

Der Fachkräftemangel macht auch vor der katholischen Kirche im Würmtal nicht Halt. Sieben Seelsorger haben zuletzt zwischen Lochham und Gauting gearbeitet. Das Erzbischöfliche Ordinariat geht davon aus, dass 4,5 Stellen reichen. Doch zumindest in den nächsten zwölf Monaten sieht es viel besser aus.

Würmtal – Der Pfarrverband Gräfelfing St. Stefan-St. Johannes ist gesegnet: Im neuen Schuljahr verstärken zwei Seelsorger das Team um Pfarrer Markus Zurl. „Wir können ein Jahr aus dem Vollen schöpfen und werden links und rechts ein bisschen aushelfen“, sagt Zurl. Anfragen aus den Nachbarpfarreien im Dekanat Pasing seien bereits gekommen. Zurl betont, dass die Aufstockung nur vorübergehend und auch eher einem Zufall zu verdanken sei.

Ein Mangel an Priesteramtskandidaten einhergehend mit einer rückläufigen Mitgliederzahl sorgte schon in den vergangenen Jahren für veränderte Bedingungen in der Seelsorge. Der Strukturplan 2020 der Erzdiözese München und Freising führte in den Zehner-Jahren zu zahlreichen Zusammenlegungen: Aus 741 Pfarreien wurden 43 Einzelpfarreien und 230 Pfarrverbände.

Weitere Zusammenlegungen nicht geplant

Nach langer Vorbereitung fusionierten im Herbst 2015 die Pfarreien St. Elisabeth Planegg und St. Vitus Stockdorf zum Pfarrverband Würmtal. Ein Jahr später war es in Gräfelfing so weit: St. Stefan im Hauptort und St. Johannes Evangelist im Ortsteil Lochham verschmolzen ebenfalls zu einem Pfarrverband. St. Benedikt in Gauting, ebenfalls im Dekanat Pasing, und St. Nikolaus Neuried im Dekanat Forstenried blieben eigenständig.

An weitere Zusammenlegungen ist nicht gedacht, ausgeschlossen sind sie aber auch nicht. Auf Merkur-Anfrage heißt es aus der Pressestelle des Ordinariats: „Die Erzdiözese München und Freising hält derzeit an der bestehenden Struktur von Pfarreien und Pfarrverbänden fest. Es gibt keinen aktiven Prozess, Pfarrverbände zu vergrößern (dies geschieht nur in dem Fall, in dem Pfarreien und Pfarrverbände von sich aus diesen Schritt gehen wollen). Da die Zahl der Priester zurückgeht, ist es allerdings für die Zukunft denkbar und auch heute in Ausnahmefällen und übergangsweise bereits möglich, dass ein Priester zwei Pfarrverbände leitet.“

Zum länger bestehenden Mangel an Priestern kommt die demografische Entwicklung hinzu. Die pastoralen Mitarbeiter der Babyboomer-Jahrgänge bis 1969 gehen allmählich in Rente. Das Ordinariat reagierte darauf mit einem weiteren Arbeitsplatzabbau im aktuellen Personal- und Stellenplan Seelsorge. Der Prozess begann 2020, bis 2030 fällt gut ein Viertel der sogenannten Pastoralstellen weg – von 1200 sinkt die Zahl auf knapp 900.

Derzeit über Personal- und Stellenplan

Das betrifft auch das Würmtal. Dort gab es im abgelaufenen Jahr je einen Pfarrer in St. Benedikt Gauting und St. Nikolaus Neuried sowie einen Pfarrer und einen Pfarrvikar im Pfarrverband Würmtal. Um den Pfarrverband Gräfelfing kümmerten sich in den vergangenen vier Jahren jeweils ein Pfarrer, ein Pfarrvikar und ein Diakon. Das liegt deutlich über dem aktuellen Personal- und Stellenplan Seelsorge, der von einer Minimalbesetzung ausgeht. Er sieht für den Pfarrverband Würmtal eine ganze Stelle für Mitarbeitende und eine halbe Stelle für einen Priester vor. Im Pfarrverband Gräfelfing, in der Pfarrei Neuried St. Nikolaus und in der Pfarrei Gauting St. Benedikt ist es jeweils eine ganze Stelle. Diese teilen sich je zur Hälfte ein Priester und ein pastoraler Mitarbeiter.

„Leiten kann man das schon irgendwie“, sagt Gräfelfings Pfarrer Zurl. „Mit Leben füllen geht aber nur, wenn man mehr Ressourcen hat.“ Er sieht die Kirche in einem Umstrukturierungsprozess und möchte Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, stärker einbinden. Zurl nennt zwei Beispiele: Schon bisher kümmern sich Kommunionhelfer mit um die Krankenkommunion, besuchen also Menschen, die nicht in der Lage sind, in den Gottesdienst zu kommen. Das könnte verstärkt werden und so die Seelsorger entlasten. Nach dem gleichen Prinzip ließe sich auch bei Geburtstagsbesuchen Luft schaffen. Es müsse nicht immer der Pfarrer sein. „Es wird sicherlich nicht einfach“, sagt Zurl. „Es ist ein Prozess, in dem wir lernen müssen, die Strukturen umzubauen.“

Zumindest in den nächsten zwölf Monaten braucht er sich darum keine Sorgen machen, denn dank glücklicher Umstände ist der Pfarrverband Gräfelfing so gut ausgestattet wie schon lange nicht mehr. Pfarrvikar Gregor Schweizer bleibt noch ein fünftes Jahr. Im Oktober tritt dennoch ein weiterer Priester seinen Dienst an: Franziskus von Boeselager aus dem Erzbistum Köln. Und kommende Woche zieht schon einmal mit Vianney de Cibeins ein frisch gebackener Diakon aus Frankreich im Pfarrhaus ein. De Cibeins verbrachte während seines Studiums drei Jahre in Berlin, um dann an das Priesterseminar nach Paris zu gehen. Nun habe er darum gebeten, sein Diakonatsjahr in Deutschland absolvieren zu dürfen.

Gemeinschaft Emmanuel

Alle Bewohner der künftigen Pfarrhaus-WG gehören der Gemeinschaft Emmanuel an, die sich für einen lebendigen christlichen Glauben engagiert. Von den 12 000 Mitgliedern weltweit sind die meisten Laien, nur 250 Seelsorger. Vier von ihnen wirken künftig in Gräfelfing. Zurl: „Das spiegelt überhaupt nicht den Personalplan 2030 wider und wird hier bei uns wohl auch nur ein temporärer Segen sein.“

Für Zeiten des Seelsorger-Mangels im Würmtal hat das Ordinariat übrigens eine Linderung durch die Augustiner von Maria Eich im Hinterkopf, die durch ihre Verantwortung für die Planegger Wallfahrtskirche Maria Eich in die Pastoral der Erzdiözese eingebunden sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine konkreten Überlegungen. Weiter heißt es: „Ob künftig eine Mitarbeit oder die Übernahme von Aushilfsdiensten in den umliegenden Pfarreien und Pfarrverbänden (beispielsweise dem Pfarrverband im Würmtal oder dem Pfarrverband Gräfelfing) angefragt sind, wird sich aus der Bedarfslage der Pfarreien vor Ort und den Kapazitäten auf Seiten der Augustiner ergeben.“