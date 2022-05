Mädchen punkten beim Abi souverän

Von: Laura Forster, Victoria Strachwitz

Abiturienten des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums jubeln über ihren gelungenen Abschluss bei einem spontanen Treffen vor der Schule. © Dagmar Rutt

Im Würmtal regnet es Einser-Noten – vor allem für die Mädchen. Jetzt neigen sich die Abiturprüfungen dem Ende zu.

Würmtal – Die Schulleiter sind zufrieden. Auch die Abiturienten dürfen sich freuen. Einige haben diese Woche noch Nachprüfungen, aber für die meisten ist das Abitur Geschichte. Auffallend ist, dass vor allem die Mädchen außerordentlich gut abgeschnitten haben. Am Gautinger Otto-von-Taube-Gymnasium schafften insgesamt fünf Schüler eine 1,0. Am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium erzielten vier Mädchen den einwandfreien Notendurchschnitt von 1,0. Am Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium schafften ebenfalls drei Schülerinnen die 1,0. Buben gingen leer aus.

Tolle Bilanz der Abiturienten

Rund 50 Prozent der Gräfelfinger Schüler, die ihr Abitur bereits am Freitag, also vor den aktuell stattfindenden Nachprüfungen, bestanden hatten, bekamen für ihre Leistungen die Note 1,9 oder besser, sagt Direktorin Anita Groß. Genauso ist es in Gauting, berichtet Direktorin Sylke Wischnevsky stolz. Ihr Kollege aus Planegg, Matthias Spohrer, freut sich, dass rund ein Drittel aller, die heuer an seiner Schule zu den Prüfungen angetreten sind, eine Eins vor dem Komma hat.

Noch eine spannende Woche

Bei all der Freude weiß Spohrer aber: „Diese Woche wird noch spannend. Ein paar müssen noch schauen, dass sie das Abitur über die mündliche Zusatzprüfung schaffen.“ Insgesamt handle es sich dabei um eine Handvoll der insgesamt 99 Schüler. In Gräfelfing sind heuer 111 Abiturienten angetreten. Auch dort steht noch nicht bei allen das endgültige Ergebnis fest. 107 Schüler haben heuer in Gauting ihre Prüfungen geschrieben, nur von einem Zwölftklässler muss in der mündlichen Zusatzprüfung noch einmal sein Wissen getestet werden.

„Faire Prüfungen“

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und Schulschließungen herrschten bei diesem Abitur, wie schon im Vorjahr, besondere Bedingungen. Einige Bereiche, die üblicherweise abgefragt werden, sind gestrichen worden. „Und bei den schriftlichen Prüfungen gab es einen Zeitbonus“, so Spohrer. „Es waren keine geschenkten, aber faire Prüfungen“, findet er. Eine große Sorge Spohrers war, dass Schüler während der Prüfungszeit an Corona erkranken und dann im Juli, wenn alle bereits feiern, nachschreiben müssen. Jetzt ist er erleichtert: „Wir sind gut durchgekommen.“ Bei den schriftlichen Prüfungen seien alle anwesend gewesen. Bei den mündlichen Prüfungen habe es einen Schüler erwischt, der aber bereits wenige Tage später wieder genesen gewesen sei und geprüft werden konnte. „Ein Quäntchen Glück gehört immer dazu“, so Spohrer über das Abitur im Allgemeinen – in diesem Jahr galt dies aufgrund der Pandemie wohl ganz besonders. Da der aktuelle Planegger Abiturjahrgang pandemiebedingt zwei Jahre lang kein Geld einnehmen konnte, sei es ihm schwer gefallen, seinen Abiball finanziell zu stemmen. Und schon wieder hatte er Glück: „Da hat die Gemeinde Planegg dem Jahrgang unter die Arme gegriffen.“