Busbahnhof Martinsried: Zwei Entwürfe zur Wahl

Von: Nicole Kalenda

Nicht nur Bürger können mitbestimmen: Auch die Rathausmitarbeiter, hier (v.l.) Stefan Schaudig, Martina Argyrakis und Margit Eusemann, geben ihr Votum ab. Zur Wahl stehen zwei Entwürfe. Der Gemeinderat entscheidet sich am 2. Juni. © Dagmar Rutt

Eine Überdachung in Fichte Natur oder aus Photovoltaikmodulen: Zwei Architekturbüros haben ihre Entwürfe für den Busbahnhof an der künftigen Martinsrieder U-Bahnstation abgegeben. Nun sind die Bürger gefragt.

Martinsried – Der Planegger Gemeinderat sagte im Februar den Ideenwettbwerb „Umgebung U-Bahnhof Martinsried“ aus Zeitmangel ab. Stattdessen wurden drei Architekturbüros beauftragt, Pläne für die Gestaltung des Busbahnhofs am westlichen Ende des U-Bahnhofs zu entwerfen. Peter Bohn + Assoziierte aus München und Gruber + Popp aus Berlin reichten ihre Unterlagen ein, die geprüft wurden. „Beide sind realisierbar, beide werden ihre Vor- und Nachteile haben. Am Schluss wird es ein Abwägen sein, auch in Hinblick auf den späteren Unterhalt, die Optik und den Bürgerwunsch“, sagt Planeggs Geschäftsleiter Stefan Schaudig. Der Gemeinderat soll sich am Donnerstag, 2. Juni, entscheiden.

Planeggs Bürger sind gefragt: Zwei Entwürfe stehen zur Wahl

Im Vorfeld kommt es zu einer Öffentlichkeitsbeteiligung, die besonders Peter von Schall-Riaucour (PPM) am Herzen lag: „Das würde die Vorfreude auf die U-Bahn vergrößern.“ Bis Freitag, 20. Mai, sind die beiden Entwürfe im Foyer des Rathauses ausgehängt. Dazu liegen Karten bereit, auf denen die Bürger ihre Meinung kundtun können. Parallel sind die Planunterlagen und Erläuterungsberichte der beiden Büros auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. Auch dort kann man sein Votum abgeben: https://www.planegg.de/buergerabfrage-zu-den-architekten-entwuerfen-fuer-die-u-bahn.

Gruber + Popp plant ein Dach mit Photovoltaikmodulen

Gruber + Popp war bereits im Sommer 2021 gemeinsam mit dem Lichtplaner Arup Deutschland GmbH als Sieger aus dem Gestaltungswettbewerb für den U-Bahnhof hervorgegangen. Dieser wird Assoziationen an Zellstrukturen unter dem Mikroskop wecken. Oberirdisch wird das mit drei amorphen Öffnungen in der Überdachung des Busbahnhofs fortgesetzt. Das rechteckige Dach, 68,4 Meter lang und 18 Meter breit, besteht aus Photovoltaikmodulen, die jährlich 105 Megawattstunden elektrische Energie erzeugen, ausreichend etwa für 210 Ladungen eines Elektrobusses. Durch den Einsatz von Glas auf Ober- und Unterseite haben die Module laut Erläuterungsbericht „eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr“.

Das von Gruber + Popp aus Berlin geplante rechteckige Dach, 68,4 Meter lang und 18 Meter breit, besteht aus Photovoltaikmodulen, die jährlich 105 Megawattstunden elektrische Energie erzeugen, ausreichend etwa für 210 Ladungen eines Elektrobusses. © Visualisierung: Gruber + Popp Architekt:innen BDA

Peter Bohn + Assoziierte entwarfen eine Überdachung mit Fichte und vertikalen Gärten

Der Entwurf von Peter Bohn + Assoziierte sieht eine Stahlkonstruktion mit Brettstapeldecken in Fichte Natur, einer extensiven Begrünung des mittleren Dachteils sowie auf der gesamten Busplatte vertikale Gärten vor. Im Erläuterungsbericht wird die „klare Organisation“ betont: Alle Nutzungen ließen sich kreuzungsfrei erschließen und „annähernd ohne weitere Erklärung finden“.

Der Entwurf von Peter Bohn + Assoziierte sieht eine Stahlkonstruktion mit Brettstapeldecken in Fichte Natur, einer extensiven Begrünung des mittleren Dachteils sowie auf der gesamten Busplatte vertikale Gärten vor. © Visualisierung: Peter Bohn + Assoziierte