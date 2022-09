Martinsrieder Klawotte feiert Jubiläum mit Trachtenverkauf

„Alles Wiesn“: Mit einem Trachtenverkauf feiern heute Christine Einhellig und ihre Mitarbeiter das zehnjährige Bestehen des Martinsrieder Secondhand-Kaufhauses. © Dagmar Rutt

Vor zehn Jahren öffnete die AWO Klawotte in Martinsried ihre Türen. Ein guter Grund für die Leiterin Christine Einhellig am heutigen Freitag diesen Meilenstein mit Kunden und Mitarbeitern gebührend zu feiern. Unter dem Motto „Alles Wiesn“ findet ab 10 bis 17 Uhr ein großer Trachtenverkauf statt.

Planegg – „Wir stellen draußen Biertische auf und es gibt Brezeln, sowie Bier und Sekt zum Anstoßen“, erzählt Christine Einhellig, die von Beginn an die Klawotte leitet. Aber nicht nur die 49-jährige Planeggerin ist von Anfang an dabei. Auch die 14 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ladens in der Martinsrieder Einsteinstraße. „Das ist wirklich toll“, so Einhellig. Im September 2012 seien es zwar mehr als doppelt so viele Helfer gewesen. Im Schnitt seien die Mitarbeiter aber zwischen Sechzig und Siebzig, sodass über die Jahre viele altersbedingt kürzertreten wollten. Doch sei die momentane Konstellation ausreichend. Mit den zwei Männern an Bord, so Einhellig, lasse sich insbesondere die Warenannahme am Donnerstag und Freitag gut stemmen.

Klawotte in Martinsried feiert zehn jähriges Bestehen mit Trachtenverkauf, Brezeln, Bier und Sekt

Die Klawotte ist eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt und ins Leben gerufen, damit Menschen mit schmalen Geldbeuteln sich Kleider, Schuhe, Haushaltswaren leisten können. Dies funktioniere auf Basis von Spenden. Täglich erhält die Martinsrieder Klawotte an die 250 Kleiderspenden. Das ist viel. Und einiges müssen die Ehrenamtlichen direkt wieder aussortieren. Die Klawotte bietet nämlich saisonal ihre Ware an – derzeit eben passend zum Oktoberfest Trachten und im Hinblick auf den Winter Jacken, Mützen und Handschuhe. Alles was die Einrichtung nicht verwenden kann, kommt wöchentlich auf einen Transport zur Klawotte in Rumänien.

Martinsrieder Klawotte erhält täglich an die 250 Kleiderspenden

Verändert in den letzten zehn Jahren hätte sich die Abschaffung des Kindersortiments, so Einheilig. Das sei der Pandemie geschuldet und der Tatsache, dass Kinderkleider lieber neu gekauft werden. Stets gefragt über all die Zeit seien dagegen Handtücher und Bettwäsche. Koste eine Garnitur guter Bettwäsche im Laden über 80 Euro, gebe es sie bei ihnen bereits für zehn Euro. Ein schönes Marken-Dirndl bekomme man schon für um die 25 bis 30 Euro. Apropos Marken. Regelmäßig fänden sich im Sortiment Sachen von namhaften Designern, wie jüngst ein Dior-Täschen. „Das ist dann der Renner,“ weiß Einhellig. Viele Kunden kämen tatsächlich primär, um ein Schnäppchen zu machen.

Visual Merchandising Team von Louis Vuitton verschönerte das Secondhand-Kaufhaus

Für die Zukunft der Klawotte wünscht sich Christine Einhellig, dass sie nicht mehr als Sozialkaufhaus verstanden werden. „Wir sehen uns eher als Würmtal-Secondhand-Kaufhaus für alle.“ Niemand nehme jemanden etwas weg, betont die Leiterin. Dazu passe perfekt der neue Glanz bei der Inneneinrichtung, den die Klawotte quasi als Geburtstagsgeschenk erhalten hat. Im Frühling verschönerte das sogenannte Visual Merchandising Team von Louis Vuitton ehrenamtlich einen ganzen Tag das Martinsrieder Geschäft und schenkte der Einrichtung viele hochwertige Deko-Ware, wie goldene Stelen oder Modepuppen für die Präsentation der Ware. Einhellig: „Das war der Wahnsinn. Einfach toll!“