Eine Million Euro Spenden gesammelt

Über Spenden in Höhe von 200 000 Euro freute sich bei einem Charity Golfturnier Ottmar Flach (r.), hier zusammen mit Stefan Denk von ALR-Treuhand. © Initiative Do it

Im Jahr 2007 hat Ottmar Flach die Martinsrieder Initiative „Do it“ gegründet, um soziale Projekte zu unterstützen. Jetzt wurde ein Meilenstein erreicht: Das Spendenaufkommen durchbrach die Schallmauer von einer Million Euro.

Martinsried – Dass das Spendenaufkommen der Initiative „Do it“ inzwischen siebenstellig ist und bei 1,075 Millionen Euro liegt, ist einem Golfturnier in Straßlach zu verdanken. Bei dem Wohltätigkeitsevent zugunsten Schwacher, Bedürftiger sowie zur Förderung der Forschung im Kampf gegen Krebserkrankungen bei Kindern kamen 200 000 Euro zusammen. „Über viele Jahre hinweg hat sich hier eine tolle Gemeinschaft gebildet, die sich stets darauf freut, einmal im Jahr zum freundschaftlich-entspannten Spiel abzuschlagen“, sagt Ottmar Flach, Vorstandsvorsitzender der Martinsrieder Unternehmensgruppe Atlantik Networxx.

Ottmar Flach liege das soziale Engagement am Herzen, sagt Wicki Winzer, Pressesprecherin der Initiative. Da es ihm, seiner Familie und der Firma gut ging, habe er anderen helfen wollen und deshalb im Gründungsjahr der Initiative die erste Golf Charity organisiert. Mit den Mitgliedsbeiträgen und zusätzlichen Spenden werden inzwischen zahlreiche soziale Projekte unterstützt. Heuer fand die Spendenaktion zum 14. Mal statt. Zudem konnte die Initiative zahlreiche Sponsoren wie das Audi Zentrum München, die Bayerische Staatsoper sowie den Rotary Club Wörthsee an Bord holen.

Ottmar Flach fördert gerne lokale Projekte. Ein Teil der Spendengelder geht zum Beispiel an die Herrschinger Tafel, die bereits über 90 000 Lebensmittelpakete an Bedürftige verteilt hat. Auch Projekte zur Förderung von Schülern erhalten Unterstützung. Über 1500 Schüler nahmen seit 2007 in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch bereits an kostenlosen Nachhilfestunden teil. Ferner erhielten der Verein „Palliahome“, der Bürgern einen schönen letzten Lebensweg ermöglicht, sowie der Verein „Nepal Initiative Schongau“, der Krankenstationen und Schulen vor Ort errichtet, Spenden. Ein Teil des Erlöses fließt in die Stiftung für krebskranke Kinder „Cura Placida“. Sie forscht an schonenden Heilverfahren für Kinder, die gegen Krebs kämpfen. Von Jana Popp