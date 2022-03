Masken-Freiheit kommt manchem zu früh

Kunde und Dienstleister mit Maske: Das wird sich etwa bei Wolf-Dieter Grotes „Hairteam“ in Planegg nicht so schnell ändern. © Schönwälder

Die Maskenpflicht fällt, und im Würmtal schreit keiner hurra. Der sogenannte Freedom Day wird von einem mulmigen Gefühl begleitet.

Würmtal – Masken, 2G und 3G: Am Samstag ist weitgehend Schluss damit. Seit gestern steht das auch für Bayern fest. Im Würmtal betrachten das viele mit Skepsis. Florian Egner vom „Alten Wirt“ in Krailling setzt wie die Bundesregierung auf Eigenverantwortung. „Wenn die Maskenpflicht fällt, dann gilt das auch bei mir. Beim Personal werde ich das jedem selbst überlassen“, sagt er.

AEZ-Mitarbeiter tragen weiter Mund-Nasen-Schutz

Doch nicht alle im Würmtal teilen diese Ansicht. „Die Bundesregierung sendet momentan die falschen Signale“, findet Stefan Ertl, Marktleiter des AEZ in Martinsried. „Es ist nicht sinnvoll, was die da fabrizieren.“ Sollten die Corona-Zahlen weiter steigen und die Politik es sich noch einmal anders überlegen: „Die Leute werden dann nicht mehr mitgehen.“ Ob die Kunden des AEZ ab Samstag keine Masken mehr tragen müssen, konnte Ertl am Dienstag noch nicht sagen. Die Mitarbeiter des AEZ werden aus Arbeitsschutzgründen weiterhin regelmäßig getestet. Und: „Unsere Mitarbeiter werden weiterhin Maske tragen“, bekräftigt Ertl. „Wir stehen kurz vor dem Ostergeschäft; wir können es uns nicht leisten, jetzt viele Mitarbeiter in Quarantäne schicken zu müssen.“ Er meint, es drohen lange Schlangen an den Kassen der Supermärkte, wenn die Mitarbeiter mit Corona zu Hause im Bett liegen. Seit zwei Jahren trage jeder Mitarbeiter im Handel Maske, und das zum Teil rund zehn Stunden lang. „Kein Mitarbeiter ist umgefallen oder krank geworden. Deshalb kann man das auch von Kunden verlangen, wenn sie zehn Minuten einkaufen.“

„In geschlossenen Räumen ist es für jeden sinnvoll, eine Maske zu tragen“, findet auch Friseur Wolf-Dieter Grote vom „Hairteam“ in Planegg. „Jeder infiziert sich aktuell irgendwo – aber bitte nicht bei uns.“ Er habe großes Interesse, dass seine Mitarbeiter fit bleiben. Deshalb sagt er: „Wir werden weiter FFP2-Masken tragen und wünschen uns das auch von unseren Kunden. Wir werden von unserem Hausrecht Gebrauch machen.“ Seine Frau Ariela Grote-Pahl betreibt in Gräfelfing den Friseursalon „Haarvision“ und wird es ebenso handhaben.

TSV Neuried setzt auf Sicherheit

Auch der Geschäftsführer des TSV Neuried, Max Nersinger, setzt auf Sicherheit. Ganz genau stand am Dienstag noch nicht fest, was künftig gelten soll, doch „wahrscheinlich werden wir einen eher sicheren Kurs einschlagen“, so Nersinger. „Es soll sich jeder bei uns wohlfühlen.“ Viele Mitglieder des Vereins seien Senioren. Verlängere man die Maskenpflicht um drei bis vier Wochen, tue das keinem weh. „Man hat sich traurigerweise schon fast daran gewöhnt.“ Wer also am Wochenende in Neuried zum Sport geht, wird in den Innenräumen weiter eine Maske tragen müssen.

Und am Sonntag in der Kirche werden ebenfalls Masken getragen werden. „Im Gottesdienst werden wir die Masken beibehalten“, sagt die Pfarrerin der evangelischen Apostelkirche Stockdorf, Nathalie Ott. Sie folge damit der Empfehlung der Landeskirche. Die Maskenpflicht gelte auch dann, wenn die Gottesdienstteilnehmer mit Abstand voneinander sitzen. Am kommenden Mittwoch tage der Kirchenvorstand der Gemeinde, dann werde das Hygienekonzept neu diskutiert. Aber Ott geht davon aus, dass es bei einer Maskenpflicht bleiben wird. Schließlich seien unter den Teilnehmern der Gottesdienste viele Menschen, die einer Risikogruppe angehören.

Im Katholischen Pfarrverband Gräfelfing ist es nicht anders. Pfarrer Markus Zurl sagt: „Wir waren hier immer strenger.“ Zwar habe er am vergangenen Sonntag verkündet, dass die Menschen die Masken im Gottesdienst absetzen dürfen, sofern der Abstand gewahrt sei. Er stellte aber fest: „Das haben die wenigsten gemacht.“ Er hat den Eindruck, dass viele die Maske auch künftig noch tragen werden. Die Infektionszahlen seien derzeit so hoch wie nie. Zurl sagt: „Ich habe mich so auf das Ende der Corona-Maßnahmen gefreut, aber jetzt ist ein komisches Gefühl dabei.“