Mehr Inklusion im Würmtal

Teilen

„Host Town 2023“ - diesen Titel führen die Gemeinden Gräfelfing und Planegg mit Stolz als Gastgeber bei den Special Olympics. © Special Olympics

Unter dem Motto „Begegnung ermöglichen – mehr Inklusion im Würmtal“ startete am Donnerstag im Planegger Kupferhaus ein Projekt der Gemeinden Planegg und Gräfelfing. Die Würmtalgemeinden werden als Host Towns beim größten kommunalen Inklusionsprojekt Deutschlands fungieren.

Würmtal– In den Würmtalgemeinden Planegg und Gräfelfing wird seit Jahren versucht, das Thema Inklusion voranzutreiben – besonders im Sport. So gibt es in Planegg seit einigen Jahren ein Inklusions-Minigolfturnier. Beim jährlichen Stabhochsprungwettbewerb findet ein Staffellauf statt, bei dem behinderte Menschen mitmachen. Dies sind nur einige Beispiele dafür, welche Anstrengungen unternommen werden. Peter Landisch freute sich, dies zu hören. „Sportvereine sind der zentrale Motor der Inklusion“, sagte er. Landisch war einer von zwei Vertretern von Special Olympics Bayern bei einer Veranstaltung am Donnerstag im Planegger Kupferhaus. Die Gemeinden Planegg und Gräfelfing hatten als stolze Host Towns der Special Olympics Berlin 2023 Vereinsdelegierte eingeladen, um sich auszutauschen und die geplanten Veranstaltungen vorzustellen.

Die Ausrichtung der Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung ist das größte kommunale Inklusionsprojekt Deutschlands aller Zeiten. Der Höhepunkt für die Gemeinden ist der Besuch einer ausländischen Delegation, die vor dem Beginn der Spiele im Würmtal vom 12. bis 15. Juni 2023 zu Gast sein wird. Aus welcher Nation die Besucher stammen, wird erst in wenigen Tagen verkündet. „Am Anreise- und Abreisetag wird kein großes Programm stattfinden. Dazwischen soll der kulturelle und sportliche Austausch im Vordergrund stehen“, sagte Landisch. Er würde sich freuen, wenn im Anschluss einige Würmtaler die Gäste in die Bundeshauptstadt begleiten und bei den Wettkämpfen anfeuern würden.

Eigentlich war das Event im nächsten Jahr am Donnerstag im Kupferhaus aber nur ein Randthema. Vielmehr stand das Thema Inklusion im Alltag im Vordergrund. „Man muss mit den Einrichtungen reden, in denen behinderte Menschen leben. Gemeinsam Sport treiben, kann so viel Spaß machen“, stellte Landisch fest. Doch nicht nur Sportvereine seien gefragt. „Man kann in jedem Bereich gefordert sein. Wir können alle irgendwann mal eingeschränkt sein“, stellte Frauke Schwaiblmair, Vorsitzende des Behindertenbeirats im Landkreis München, klar. „Lasst uns gemeinsam etwas bewegen“, appellierte Planeggs Gemeinderat Fritz Haugg am europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung. „Das Motto muss sein: Wenn die Spiele vorbei sind, hören wir nicht auf“, ergänzte Landisch. Damit sich der große Wunsch eines der Athletensprecher der Special Olympics erfüllt: „Sport vor der Haustüre wäre doch am geilsten.“

Das Thema Inklusion und die Special Olympics, an denen sich Gräfelfing und Planegg als Host Towns 2023 beteiligen, stand am Donnerstag im Kupferhaus im Mittelpunkt. Unser Foto zeigt (v.li.) Franz Schlammerl und Peter Landisch, Vertreter von Special Olympics Bayern, Frauke Schwaiblmair, Vorsitzende des Behindertenbeirats im Landkreis München, Planeggs Gemeinderäte Christine Hallinger und Behindertenbeauftragter Fritz Haugg sowie Planeggs Rathaus-Geschäftsführer Stefan Schaudig. © Michael Schönwälder