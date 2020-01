Millionenprojekt ohne konkrete Ziele

Die Neuordnung des Planegger Bahnhofsareals ist eines der größten städtebaulichen Projekte im Würmtal. 6,8 Millionen Euro hat die Gemeinde bisher investiert. Die Entscheidung, wie im Norden gebaut wird, soll der neue Gemeinderat fällen.

Planegg– Das Bahnhofsumfeld ist seit mehr als zehn Jahren Thema. Auf der Südseite des Bahnhofsvorplatzes wird der Festsaal der Gaststätte Heide-Volm einem Supermarkt weichen. Darauf einigten sich die Familie Heide und die Gemeinde 2017. Der Grund auf der Nordseite ist in Besitz der Gemeinde. 2007 hatte sie den Gasthof zur Eiche erworben, der im Sommer 2018 abgerissen wurde. Ende des selben Jahres wurde dort eine vorläufige Bushaltestelle eingeweiht. Der Gemeinde gehören weitere Flächen auf der Nordseite entlang der Gleise bis zur Germeringer Straße. Knapp 5 Millionen Euro gab sie in den vergangenen Jahren für Grundstückskäufe aus. 1,8 Millionen fielen unter anderem für den Eiche-Abriss, Wettbewerbe und die neue Bushaltestelle an.

2010 fand ein erster städtebaulicher Wettbewerb zur Gestaltung des Bahnhofsumfeldes statt, 2015 folgte ein zweiter, interkommunaler Ideenwettbewerb in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Krailling, und 2018 entschied sich der Gemeinderat schließlich für einen von insgesamt vier Entwürfen zur Fassadengestaltung. Im selben Jahr beschloss er auf Antrag der SPD-Fraktion, den Grund nördlich des Bahnhofs überwiegend in Gemeindehand zu behalten. 50 bis 60 Wohnungen könnten dort Platz finden, verteilt auf 1800 Quadratmeter Geschossfläche in den Gebäuden direkt am Bahnhofsvorplatz und 4000 Quadratmeter nördlich davon bis zur Germeringer Straße.

Im Gemeinderat am Donnerstag präsentierte Bauamtsmitarbeiterin Ursula Janson einen Sachstandsbericht, der vor allem zeigt, dass alles möglich ist. Ein Konzept zu erarbeiten, wie vom Gemeinderat im September 2018 beschlossen, erwies sich als nahezu unlösbare Aufgabe. Grund sind „eine unüberschaubare Anzahl möglicher Bauherren. Hinzu kommt eine große Anzahl möglicher Baumodelle“, wie Janson erläuterte. Sie empfahl eine Klausurtagung, um Ziele festzulegen. „Der neue Gemeinderat sollte das intensiv diskutieren“, sagte Janson im Hinblick auf die Kommunalwahl am 15. März.

Zu klären ist, inwieweit die Räte eine Refinanzierung der bisherigen Ausgaben anstreben und welche Bevölkerungsgruppen, ökologischen sowie energetischen Standards sie berücksichtigt wissen wollen. Sollte die Gemeinde als Bauherr auftreten oder die Wohnungsbaugesellschaft München-Land beauftragen, sei eine Refinanzierung nicht möglich. Alternativ könnte sie einem anderen Bauherren, etwa einer Genossenschaft, ein Erbbaurecht einräumen.

„Die Idee, in Klausur zur gehen, ist eine gute“, sagte SPD-Fraktionssprecher Felix Kempf. „Das Bahnhofsareal ist eines der spannendsten Projekte in Planegg in der nächsten Zeit.“