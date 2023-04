Mit dem Fahrrad auf die Autobahn

Von: Martin Schullerus

Würmtaler Unterstützer der Fahrrad-Sternfahrt an der „letzten Wasser-Tankstelle vor der Autobahn“ vor dem Gräfelfinger Rathaus (v.l.): Erika Harder (SPD Krailling), Anette Kitzmann-Waterloo (SPD Gräfelfing), Andrea Schulte-Krauss (Grünen-Kreisrätin und Gemeinderätin aus Pentenried), Judith Grimme (Grünen-Kreisrätin und Gemeinderätin aus Planegg) und Heiko Germeroth, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe Gräfelfing. © Dagmar rutt

Wer schon immer mal auf der Autobahn radfahren wollte, hat am Sonntag die seltene Gelegenheit dazu. Anders als bei der letzten Fahrrad-Sternfahrt mit Ziel München vor zwei Jahren, ist den Initiatoren diesmal gelungen, ein Stück der A 96 befahren zu dürfen. Auch im Würmtal gibt es zwei Sammelpunkte für die groß angelegte Aktion.

Würmtal – „Unsere Radsternfahrt führt erstmals über die Autobahn“, jubelt Martina Tollkühn, Referentin für Kommunikation und Marketing des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) München. 2021 war sie mit ihrem Verein noch daran gescheitert, ein Teilstück der A 96 für die große regionale Fahrrad-Demo sperren zu lassen. Diesmal verkündet Tollkühn als „Höhepunkte“ der Aktion das gemeinsame Radeln auf dem für den Kfz-Verkehr gesperrten Mittleren Ring und dem drei Kilometer langen Abschnitt der Autobahn A 96 von Sendling bis zur Ausfahrt Blumenau.

Diese zunächst unlogisch wirkende Fahrtrichtung verdankt sich der Solidarität der Radfahrer: Alle Teilnehmer der insgesamt 16 Demozüge aus der Landeshauptstadt und aus der Region, die sich am Sonntagvormittag sternförmig München nähern, sollen in den Genuss der Radfahrt auf der Autobahn kommen.

Bis zu 400 Radler vor Gräfelfinger Rathaus erwartet

Aus diesem Grund ist der Würmtaler Slogan, die „letzte Wasser-Tankstelle vor der Autobahn“ anzubieten, auch nur bedingt zutreffend. Am Sonntag, 23. April, zwischen 12.30 und 12.55 Uhr sollen sich zwar laut ADFC etwa 300 bis 400 Teilnehmer der Züge aus Weilheim und Herrsching sowie dem Würmtal vor dem Gräfelfinger Rathaus treffen, um auszuruhen, die Wasserflaschen zu füllen und die Toilette zu benützen. Doch von dort geht es schnurstracks über die Bahnhof- und Würmtalstraße nach Großhadern und auf den Mittleren Ring, um die Autobahn mit allen anderen westwärts zu befahren. Über das Münchner Straßennetz geht es dann zurück zum Königsplatz, wo ab 15 Uhr die Schlusskundgebung mit Rahmenprogramm geplant ist.

Die Neurieder Teilnehmer treffen sich bereits um 11 Uhr auf dem Marktplatz, um ebenfalls nach Gräfelfing und dann gemeinsam mit allen anderen Richtung München zu radeln. Das teilte Michael Groß von der ADFC-Ortsgruppe Neuried mit.

Die Radsternfahrt steht diesmal im Zeichen des Volksbegehrens „Radentscheid Bayern“, das bessere Bedingungen für Radfahrer einfordert und dessen rechtliche Zulässigkeit derzeit vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof geprüft wird. „Der Ausbau der Radinfrastruktur kommt viel zu schleppend voran. Deshalb fehlen in München und ganz Bayern weiterhin vielerorts vernünftige Radwege, Abstellflächen oder die Möglichkeit, das Rad mit in den ÖPNV zu nehmen. Wir fordern daher, endlich die Verkehrswende massiv voranzutreiben und nicht länger schwerpunktmäßig den Autoverkehr zu priorisieren“, sagt Andreas Schön, Vorsitzender des ADFC München.

Heruntergebrochen auf das Würmtal, geht es laut ADFC-Mitglied Martin Feldner weniger um den Bau neuer Radwege, die etwa in Gräfelfing an allen sinnvollen Stellen umgesetzt seien. „Es geht uns vielmehr generell darum, dass die oft willigen Gemeinderäte und Bürgermeister in ihrem Handeln pro Radverkehr nicht mehr durch staatliche Behörden wie das Straßenbauamt ausgebremst werden“, so Martin Feldner.