Mit Kindern richtig über den Krieg sprechen

Von: Lara Listl

Wie können Erwachsene einem Kind Krieg erklären? Isabel Kettler-Sitte, Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer Praxis in Gräfelfing, sowie Monika Koch, Diplom-Psychologin und Leiterin der Planegger AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, geben Tipps.

Würmtal – „Wir als Erwachsene sind Vorbilder für Kinder“, sagt Isabel Kettler-Sitte. Daher sei es wichtig, dass Eltern trotz der allgegenwärtigen Kriegsnachrichten aus der Ukraine Ruhe bewahren, Besonnenheit ausstrahlen und sich selbst klar machen: „Es herrscht Krieg, und gleichzeitig bin ich hier in Sicherheit und es darf mir gut gehen.“

Dass der Krieg nicht in Deutschland stattfindet und hier ein sicherer Ort ist, sollte auch in den Gesprächen mit Kindern deutlich vermittelt werden, empfiehlt Monika Koch. „Kinder orientieren sich bei der Beurteilung von Gefahren vor allem daran, wie es den Erwachsenen geht und was diese vermutlich fühlen. Kinder haben hier sehr feine Antennen“, erklärt die Diplom-Psychologin.

„Wir Erwachsenen sollten uns darum bemühen, die eigene Situation realistisch einzuschätzen, aber auch Befürchtungen und Ängste zulassen und mit anderen Erwachsenen teilen. Dadurch bekommen wir mehr Kontrolle über unsere Gefühle.“ Das wiederum helfe, die Bedürfnisse von Kindern feinfühliger wahrzunehmen und sie nicht unnötig mit eigenen Sorgen zu belasten, sagt Monika Koch.

Da jedes Kind verschieden reagiere und das Alter, die Persönlichkeit, die Wahrnehmungen über den Krieg in den Medien sowie die Signale und Botschaften anderer Kinder und der Erwachsenen eine große Rolle spielten, sei es günstig, die Kinder zu fragen, was sie schon über den Krieg in der Ukraine gehört haben und was sie noch wissen möchten, so Monika Koch. Wichtige Fragen können sein: Wie geht es dir mit dem Thema? Wie sprecht ihr in der Schule über den Krieg? Gibt es Nachrichten, die dich sehr belasten? Wie kannst du abschalten?

Kleinen Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren könne man den Krieg in etwa so erklären, sagt Koch: „Da gibt es ein sehr großes Land und direkt neben dem sehr großen Land liegt ein kleineres Land. Das heißt die Ukraine. Der Präsident des sehr großen Landes hat Soldaten in die Ukraine geschickt und möchte sie besiegen. Er möchte, dass die Menschen dort auf ihn hören. Das wollen die Menschen in der Ukraine nicht. Sie haben ihren eigenen Präsidenten und kämpfen darum, frei zu sein. Es sind schon viele Menschen bei den Kämpfen gestorben oder verletzt worden. Viele verlassen die Ukraine und bringen sich in Sicherheit.“

Und wenn Erwachsene bei einer Frage nach dem Ukraine-Krieg keine Antwort haben, sei das auch in Ordnung: „Erwachsene sollten authentisch sein und wahrheitsgemäß antworten, ohne zu übertreiben oder zu beschönigen.“ Entscheidend sei es laut Koch, Kinder zu fragen, wie es ihnen geht, was sie denken und fühlen und ihnen gleichzeitig zu vermitteln, dass ihre Gefühle da sein dürfen.

„Schön ist es auch, mit den Kindern gemeinsam zu handeln“, schlägt Isabel Kettler-Sitte vor. Etwa zusammen Kerzen für die betroffenen Menschen im Krieg anzünden, Plakate für den Frieden malen, Geld für Geflüchtete spenden oder Sachspenden abgeben. „Es geht darum, gemeinsam aus der Ruhe heraus das zu tun, was möglich ist.“

Kriegsbilder sollten Kinder nach Isabell Kettler-Sittes Meinung so wenig wie möglich sehen, und auch Erwachsenen gibt sie den Tipp, zu ihrem Selbstschutz auf die Menge zu achten und sich vielleicht nur einmal am Tag statt ständig mit dem Thema zu konfrontieren.

Bei Fragen

können sich Eltern aus dem Würmtal an die AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in der Bahnhofstraße 37 in Planegg wenden. Die Telefonnummer lautet: 45 21 40 90.