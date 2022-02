Windkraft sticht Landschaftsschutz

Von: Charlotte Borst

Die Windräder bei Berg sind bisher die einzigen in der Region. Das soll sich demnächst ändern. © Archivfoto: SVJ

Der Landkreis München bereitet eine rechtliche Grundlage zur Energieerzeugung in den Wäldern vor. Für das Landschaftsschutzgebiet Forstenrieder Park samt dem Forst Kasten bei Neuried soll bald ein entsprechendes Gutachten über einen Zonierungsvorschlag in Auftrag gegeben werden.

Landkreis München – Klimafreundliche Energie aus Wind produzieren in der Region erst die vier Windräder im Landkreis Starnberg. Die nächsten drei Anlagen sollen bis 2024 im Hofoldinger Forst in Betrieb gehen. Auch im Höhenkirchner Forst und im Forstenrieder Park planen Kommunen Windkraftanlagen. Der Landkreis München will nun mit einem Zonierungskonzept die Vorarbeit für die Genehmigung dieser Windräder leisten und im Landschaftsschutzgebiet Standorte finden, die mit den Belangen der Natur vereinbar sind.

Windkraft zur klimafreundlichen Energieerzeugung soll im Lankreis München ausgebaut werden

Am Montag ging es im Umweltausschuss des Münchner Kreistags um die Frage, ob der Landschaftsschutz an bestimmten Stellen zugunsten der Energieerzeugung gelockert wird. Gegen eine Stimme entschied sich der Ausschuss dafür. Zwar ist ein Landschaftsschutzgebiet als sensibel zu behandelndes Gebiet eingestuft. Allerdings will der Landkreis München durch das Zonierungskonzept Flächen – etwa an den Autobahnen – definieren, in denen Windenergieanlagen grundsätzlich möglich sind, ohne dass die Flächen dort insgesamt ihre Schutzwirkung für bestimmte Arten verlieren.

Zur Erstellung des Konzeptes wird der Landkreis Gutachten, die es für die Projekte im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst bereits gibt, verknüpfen und weitere Vorschläge von Gutachtern einholen. Für das Landschaftsschutzgebiet Forstenrieder Park samt Forst Kasten und Fürstenrieder Wald gibt es noch keine Vorarbeiten. Daher wird der Landkreis auch hier ein entsprechendes Gutachten über einen Zonierungsvorschlag für das gesamte Landschaftsschutzgebiet in Auftrag geben.

Landkreis München möchte mit einem Zonierungskonzept Vorarbeit für die Genehmigung von Windkraftanlagen leisten

Nur Manfred Riederle (FDP) stimmte dagegen. Er forderte, „bevor wir die Landschaft derart angehen“, zunächst ein Gutachten zu erstellen, das verschiedene Energieträger auf Kosten und Nutzen in Bezug auf die CO2-Einsparung untersucht. Es sei nicht nachvollziehbar, in windarmen Regionen Windräder in Wälder zu bauen. Riederle empfahl weitere Geothermiebohrungen: „Der größte Energieschatz hierzulande ist Erdwärme.“ Beim Heizen könne man viel mehr CO2 sparen.

„Alle Facetten sind sinnvoll“, entgegnete Landrat Christoph Göbel (CSU). Er sieht keinen Anlass, die Windkraftprojekte weiter zu verzögern. Es kämen seit Jahrzehnten „reflexartig“ die alten Argumente. „Es ist mehr Mut und Zuversicht nötig“, sagte Göbel, es sei zeitgemäß und sinnvoll, die Landschaftsschutzgebiete für Windkraftanlagen zu öffnen. In Bayern gelte obendrein die 10H-Regel, das heißt, der Abstand zu einer Siedlung muss mindestens zehnmal so weit sein wie die Höhe des Windrads. Das heißt, 250 Meter hohe Anlagen wären 2500 Meter von bestehenden oder geplanten Wohngebieten entfernt.

Forst Kasten bei Neuried: Auch hier soll ein Zonierungskonzept in Auftrag gegegeben werden

Natascha Kohnen (SPD) hält den FDP-Antrag für Zeitverschwendung: „Es gibt diese Kosten-Nutzen-Analysen längst“, etwa vom Verband der bayerischen Wirtschaft. Die Aussage sei klar: „Windkraft in Bayern!“ Kohnen, die auch Landtagsabgeordnete ist, lehnt die 10H-Regel ab. „Wir werden immer mehr Strom brauchen und kommen nicht hinterher. Es werden in Bayern vier bis zehn Windräder im Jahr gebaut. Das ist ein Witz.“

Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) appellierte: „Es brennt lichterloh. Wir müssen jetzt alles tun, um regenerative Energie zu gewinnen.“ Mit Blick auf den Konflikt mit Russland werde man auch ein Stück unabhängiger: „Hier werden kommunale Anlagen gebaut, die den Bürgern direkt zugutekommen.“

Der Grüne Oliver Seth betonte: „Die Technik hat sich längst weiterentwickelt. Die Windräder in Berg im Starnberger Landkreis laufen hochprofitabel.“ Ihr Ertrag liege 20 Prozent über den Prognosen. Im Übrigen sei die wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse Sache der Kommunen, die die Anlagen betreiben werden.