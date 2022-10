Hacker greifen Schulamt an: Landratsamt soll im Darknet Lösegeld zahlen

Von: Laura May

Jetzt ist es passiert: Nach unzähligen gescheiterten Versuchen ist Hackern am Donnerstag, 20. Oktober, der Angriff auf einen Server des Landratsamtes München gelungen – einige Schulen kommen nicht mehr an persönliche Daten der Schulfamilie ran. Die Landkreisverwaltung ist nicht betroffen.

Landkreis München – Betroffen sind die Datenbanken der Amtlichen Schulverwaltung (ASV), die über das Medienzentrum München-Land laufen. An die ASV im Medienzentrum sind 55 Schulen im Landkreis München sowie 20 Grund- und Hauptschulen des Landkreises Berchtesgadener Land angebunden. „Über eine Ransomware-Attacke konnten Server des Medienzentrums gehackt und darauf befindliche Daten unlesbar gemacht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. „Der Angriff wurde binnen weniger Minuten entdeckt und es wurden umgehend alle Verbindungen zwischen den Servern sowie zum Internet unterbrochen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass auf den Servern befindliche Daten verschlüsselt wurden und damit für das Medienzentrum nicht mehr zugänglich sind.“

Hacker-Angriff auf Server des Landratsamtes München binnen weniger Minuten entdeckt

Das heißt konkret: die Hacker haben die Daten des Schulamts verschlüsselt und versteckt – und fordern jetzt Lösegeld. Wie hoch die Summe ist, bleibt unbekannt. Die Angreifer hatten das Landratsamt aufgefordert, im Darknet mit ihnen Kontakt aufzunehmen, um die Summe zu erfahren.

„Wir werden keinesfalls Lösegeld zahlen“, sagt Franziska Herr von der Pressestelle, „wir konzentrieren uns auf die Wiederherstellung der Schuldaten.“ Bei den Daten geht es konkret um Namen und Adressdaten von Schülern, Eltern und Lehrern sowie Daten zu Abläufen des Schulalltags, wie beispielsweise Stundenpläne.

Hacker fordern vom Landratsamt München Lösegeld

Der tägliche Schulbetrieb sei durch die Attacke nicht behindert. „Unser Schulalltag ist nicht betroffen“, bestätigt Schulleiter Armin Eifertinger des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Garching. Wichtige Infrastruktur wie etwa der schulinterne E-Mail-Verkehr läuft über einen lokalen Server. Und auch Beate Brenner, Rektorin der Mittelschule Taufkirchen, sagt: „Wir hatten keine Probleme.“ Schulleiter Eifertinger blickt jedoch vorsichtig in die Zukunft. „Man ist immer angreifbar“, sagt er, „wenn nicht einmal das Landratsamt gefeit ist.“

Und auch im Nachgang der Cyberattacke könnten einige Bildungseinrichtungen noch Probleme bekommen: „Schulen haben im Regelfall eine Sicherung der Daten“, erklärt Pressesprecherin Herr. Wenn dem allerdings nicht so ist, müssen die Daten manuell wieder eingetragen werden. „Die Daten, die bei uns hinterlegt waren, sind verloren.“

Landratsamt München konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Schuldaten

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Auch das Landratsamt hat die Daten verschlüsselt abgelegt und so größeres Übel verhindert. Persönliche Daten gelangen laut Amt „mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in fremde Hände.“ Außerdem: Im Oktober findet turnusgemäß eine Übermittlung aktueller Daten von den Schulen an das Bayerische Kultusministerium statt. Zu diesem Anlass erstellen viele Schulen eine Sicherung ihrer Daten. Das könnte ihnen jetzt zugutekommen.