Musikschule erhält neues Domizil

Gute Nachricht für die Lehrer und 900 Schüler der Musikschule Neuried: Der Bauausschuss beschloss am Dienstag einstimmig, dass die Musikschule ein eigenes Geschoss im Teilneubau der Grundschule erhalten soll.

Neuried – „Vielen Dank für Ihre Entscheidung.“ Christoph Peters, Leiter der Neurieder Musikschule, zeigte sich sehr erfreut, dass nach den bangen Jahren der Ungewissheit die Musikschule ein eigenes Domizil in dem Teilneubau der Grundschule erhalten soll und die akute Raumnot endlich vom Tisch ist. Die Musikschule hat nun, nach der Hiobsbotschaft 2016, wieder eine gesicherte Zukunft. Damals wurde festgestellt, dass der Altbau der Grundschule, in dem seit 1971 die musikalische Bildung vieler Neurieder stattfindet, 2019 abgerissen werden muss. Die Integration in den Schulneubau wurde von der Gemeinde aus Kostengründen jedoch nicht von Anfang an vorgesehen.

Jetzt galt es allerdings, die Entscheidung zu treffen. Denn bis Mitte März muss der Antrag für eine finanzielle Förderung des Baus gestellt werden. Und Zuschüsse benötigt die Gemeinde, um diesen neuen Trakt für die Grundschule, der vor allem die Ganztagsklassen beheimaten soll, stemmen zu können. Die Kosten bewegen sich laut Planungsbüro G+O Architekten zwischen 6,1 Millionen Euro und 9,8 Millionen Euro. Einsparen könnte man laut Architekt Peter Oppenheimer, indem man zum Beispiel statt Holz eine sogenannte Hybridlösung wähle. Eine Variante, die die Kopfseiten aus Beton vorsieht, während der gesamte Baukörper aus Holz gebaut wird. Diese Bauweise hätte den Vorteil, so der Architekt, dass Beton kostengünstiger und für den Brandschutz positiver ist. Dieser Empfehlung folgte das Gremium. Von einem zweiten Untergeschoss, das planmäßig lediglich einen Technikraum darstellte, nahm der Ausschuss allerdings Abstand.

Wie teuer der Bau letztendlich wird, kann erst ermittelt werden, wenn man sich für eine Lüftungsanlage entschieden hat. Diese Frage beantwortete der Bauausschuss nämlich nur im Ansatz. Einig war man sich lediglich, dass es eine Lüftung geben soll. Aber ob zentral oder dezentral, sprich jedes Klassenzimmer mit eigener Lüftungsanlage, darauf konnten sich die Räte noch nicht festlegen. Man benötige weitere, detailliertere Informationen von einem Fachmann, hieß es. Die anwesende Grundschulleiterin Pia Rieger konnte das Zögern in diesem Punkt nicht nachvollziehen. Dezentral ginge überhaupt nicht – zu laut, zu groß. Wenn dezentral, dann lieber gar keine Lüftung, so die Meinung der Rektorin.

Ob die Musikschule, wie zuerst angedacht, im zweiten Obergeschoss untergebracht wird oder doch eher im Souterrain, entscheidet sich auch erst in der weiteren Planung. Für Musikschulleiter Peters eine zweitrangige Sache an diesem Abend, schließlich war nur wichtig, dass die Musikschule durch das eigene Stockwerk und die sehr gute Kooperation mit der Grundschule ihre musikalische Arbeit fortsetzen kann.

Carolin Högel