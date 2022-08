Nach Zwangspause wieder ein Entenrennen auf der Würm

Von: Andreas Deny

Zieleinlauf auf Höhe der Friedenskirche: Das Entenrennen auf der Würm ist seit 2005 ein Publikumsmagnet. © Fred Rauscher

Seit 2005 schwimmen jedes Jahr Hunderte Gummienten zwischen Planegg und Gräfelfing um die Wette. Genauer gesagt fast jedes Jahr.

Würmtal - Zuletzt musste das traditionelle Entenrennen auf der Würm aufgrund der Corona-Pandemie zweimal pausieren und konnte nur „dahoam“ bzw. digital über die Bühne gehen. Heuer kann der Verein Miteinander den Startschuss endlich wieder am Ufer der Würm geben. Termin für das Rennen ist Samstag, 10. September.

Die Gummienten können bereits in zahlreichen Geschäften zum Preis von fünf Euro erworben werden; alle teilnehmenden Geschäfte sind auf der Webseite des Vereins Miteinander (miteinander-verein.de) aufgelistet. Der Veranstalter setzt auf Nachhaltigkeit, weshalb auch Enten, die in den Vorjahren erworben wurden, für eine Startgebühr von drei Euro zum Rennen zugelassen sind. Check-in für die Enten ist ab 12 Uhr an der Friedenskirche in Gräfelfing, wo es auch einen Last-Minute-Verkauf gibt. Die eingesammelte Entenschar wird dann gegen 14 Uhr von der Planegger Brücke an der Germeringer Straße zum Wettschwimmen in die Würm gelassen. Ziel ist die Friedenskirche, wo ein großes Familienfest stattfindet. Es gibt Kaffee und Kuchen, Getränke und Grillgut.

Auf die Besitzer der schnellsten Enten warten attraktive Preise. Mit den Einnahmen unterstützt der Verein Miteinander viele Projekte der Kinder- und Sozialarbeit im Würmtal.