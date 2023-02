Neue Baustelle in Maria Eich

Von: Nicole Kalenda

Über Jahre zu wenig Wasser: Weil der Boden kein Wasser durchlässt, konnten die neu gepflanzten Eichen nicht gedeihen. © Michael Schönwälder

Maria Eich kommt nicht zur Ruhe. Knapp zwölf Jahre ist die Sanierung des Wallfahrtsplatzes her, nun wird er erneut aufgerissen. Die Zeit drängt, der Marienmonat Mai naht – und mit ihm die Wallfahrer-Hochsaison.

Planegg – Seit September 2021 wird das Augustinerkloster Maria Eich modernisiert und erweitert. Nun kommt eine weitere Baumaßnahme in direkter Nachbarschaft hinzu: Der Wallfahrtsplatz vor der Gnadenkapelle und der Kirche Maria Eich ist fällig. Damit nicht genug, die Dachentwässerung muss erneuert und, auf Veranlassung des Landratsamtes München, ein 50 Kubikmeter fassender Löschwassertank installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 1 Million Euro, über 80 Prozent übernimmt die Erzdiözese München und Freising. Den Rest versucht die Wallfahrtkuratie aufzubringen.

Wasser versickert nicht

2008 wurde die Sanierung der Wallfahrtskirche abgeschlossen. In der Folge wurde auch der Wallfahrtsplatz vor dem Freialtar mit der Gottesmutter erneuert. „Man hat etwas ganz Neues ausprobiert“, sagt Pater Felix Meckl, seit gut zwei Jahren Wallfahrtskurat. Erstmals sei in Oberbayern ein Boden aus Glorit, einem Material für ökologischen Wegebau, hergestellt worden. Der Vorteil: Wasserdurchlässigkeit. Weil Glorit so neu war, ließ die Diözese damals am Hinterausgang der Kirche eine Probefläche erstellen. „Die ist wunderbar geglückt“, sagt Pater Felix. Am Wallfahrtsplatz wurde daraufhin auf Entwässerungsanlagen verzichtet, keine Rinnen, marginales Gefälle. Doch dort hielt Glorit nicht, was man sich erhofft hatte. Das Wasser versickert nicht. Das bekamen vor allem die frisch zwischen die Bänke für die Gläubigen gepflanzten fünf Eichen zu spüren, bewusst mit kleinen Baumscheiben versehen. Jahrelanger Wassermangel ließ sie klein und mickrig bleiben, eine ist inzwischen eingegangen. „Sie fühlen sich hier nicht wohl. Eichen sind sensibel“, sagt Pater Felix.

Hinzu kommt, dass im Süden des Wallfahrtsplatzes bei Starkregenereignissen das Wasser auf der kleinen Fläche vor dem Kruzifix schnell knöcheltief steht. Und dass irgendwann, vermutlich vom Winterdienst, die oberste Glorit-Schicht beschädigt wurde und sich löst, was zu Unebenheiten und Stolperfallen führt. Östlich von der Glorit-Zone stehen die Bänke auf einer wassergebundenen Decke, wo das Wasser ebenfalls schlecht versickert. Und die rund 250 Quadratmeter große Kopfsteinpflasterfläche entspreche heute nicht mehr den Ansprüchen. „Es werden mehr und mehr glatte Böden erwartet.“ Rund um Kirche und Kapelle finden sich acht verschiedene Bodenbeläge, neben Glorit, Asphalt, Teer, offenes Erdreich und Kopfsteinpflaster in verschiedenen Größen.

Dachentwässerung

„Ursprünglich ging es nur um den Wallfahrtsplatz: Verkehrssicherheit wieder herstellen, Entwässerung klären, Bäume retten. Wir wollten nichts Großes, abgespeckt den Platz wiederherstellen“, sagt Pater Felix. „Doch dann flog uns die Regenentwässerung um die Ohren.“ Starkregenereignisse haben auch in Oberbayern in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Dächer von Kirche und Kapelle bestehen aus Kupfer. Das Regenwasser wäscht Kupferionen aus und darf in der Menge nicht in die Kanalisation geleitet werden. Es versickert unterirdisch in Schächten, die teilweise aus den 1930er Jahren stammen. „Die sind kaputt und voll und können mit der Menge an Starkregenwasser nicht umgehen.“ Dass das bis jetzt möglich war, liegt am Bestandsschutz, denn seit über 30 Jahren darf Kupferregenwasser nicht mehr unterirdisch entwässert werden.

Nun braucht es eine andere Lösung. Künstliche angelegte Sickermulden, in denen Ionenwasser gefiltert wird, kommen nicht infrage. Also bleiben zwei unterirdische Ionenabscheider, in denen das Wasser gefiltert wird, bevor es versickert: einer auf dem Wallfahrtsplatz, einer im Kuratiehof, Kostenpunkt: jeweils rund 70 000 Euro.

Schwarzer Schimmel in der Wallfahrtskapelle

Dass es ein Regenwasserproblem gibt, weiß Pater Felix seit dem zweiten großen Wasserschaden im Toilettenkeller im Juni 2021. Er veranlasste damals eine Kamerabefahrung der Rohre, die „massenhaft Rohrbrüche“ zutage förderte. Ein Beispiel findet sich über dem Ausgang der Sakristei der Kapelle. Das Regenwasserrohr verschwindet dort in der Wand. „Wenn man hineingreift, spürt man, dass die Rohrteile verschoben sind“, sagt Pater Felix. „Das Wasser kommt mit so einer Wucht bei Starkregen, dass es die Rohre auseinanderschiebt.“ Die Folge: Es läuft ins Mauerwerk. Deswegen breitete sich auch gesundheitsschädlicher schwarzer Schimmel in der östlichen Seitenkapelle der erst 2014 generalsanierten Kapelle aus. Entdeckt wurde er im Juni 2021, rechtzeitig bevor er den Altar in Mitleidenschaft zog. „Wir hätten die Kirche sperren müssen, hätte nicht wegen Corona Maskenpflicht geherrscht. Mit Maske waren die Leute auch sicher vor eventuellen schwarzen Schimmelsporen“, sagt Pater Felix. Der Schimmel wurde mit einem Mittel auf Thymianbasis entfernt, die Kapellenwand noch nicht endgültig wiederhergestellt.

Auf allen Verkehrsflächen soll ein spezieller Klimastein verlegt werden, ein gelblicher Betonstein, den eine Oberpfälzer Firma entwickelt hat. Das Wasser diffundiert ins Erdreich, ein Teil wird jedoch in einer porösen Schicht in der Steinmitte gespeichert und sorgt via Verdunstung für Kühlung. Wo die Bänke stehen, wird eine mit einem Stabilizer angereicherte wassergebundene Decke eingebracht, was eine größere Versickerung zur Folge hat. Dieses Material sei bereits bei der Pfarrkirche St. Nikolaus in Neuried zum Einsatz gekommen.

Lücke bei Finanzierung

„Wir entsiegeln Flächen, das war uns wichtig. Wir entsiegeln, obwohl wir sie einheitlich zupflastern, das wird den Bäumen guttun, der Erde, dem Regen. Wir werden Gefälle anlegen, Rinnen, Sickerschächte. Das große Ziel ist, Starkregenereignisse überstehen zu können, die Gebäude zu schützen.“ Auch neue Eichen werden gepflanzt und mit Wurzelkäfigen versehen. Die kümmerlichen Bäume werden in den Wald umgesetzt.

Für all die Arbeiten muss der Wallfahrtsplatz immer wieder gesperrt werden. „Wir wollen natürlich die Zugänglichkeit erhalten“, sagt Pater Felix. Viel Zeit bleibt nicht. „Wir brauchen zum 1. Mai den Wallfahrtsplatz zurück. Ich sehe die Sehnsucht der Leute, im Marienmonat Mai, wenn das Wetter schön wird, hier Gottesdienst zu feiern.“

Die Vergabe erfolgt diese Woche, eine Frage sind die Lieferzeiten für Ionenabscheider und Betonsteinpflaster. Eine andere ist die Finanzierung: 50 000 Euro konnte die Wallfahrtskuratie zur Seite legen. „Da ist noch eine gewaltige Lücke. Wir haben Abwurfpakete geschnürt, wenn wir das Geld nicht zusammenbekommen, können wir die Wege nicht pflastern“, sagt Pater Felix.

Mit den Herausforderungen von Wallfahrtsplatz und Dachentwässerung ist es nicht genug: Die Wasserleitung, die zu Maria Eich führt, ist zu alt und zu klein, um die Löschwassermenge, die es nach heutigen Vorgaben braucht, heranzuschaffen. Im Falle eines Brandes muss die Feuerwehr von einer Ringleitung vom Planegger Altenheim abgehend Schläuche verlegen. Das Landratsamt macht das nicht länger mit. Unter einem Teil des Parkplatzes wird ein Löschwassertank installiert. Am 6. März beginnen die drei Tage währenden Arbeiten.

Spenden für die Sanierung des Wallfahrtsplatzes gehen an die Kuratie Maria Eich, IBAN: DE23 7509 0300 0002 1408

88. Ansprechpartner ist Pater Felix, info@maria-eich.de.