Findet „machBar“ endlich eine Bleibe

Lotar Krahmer in dem Räumen an der Bahnhofstraße 26 in Planegg. Pläne, hier den Vereinssitz einzurichten, haben sich zerschlagen. Jetzt hofft man auf eine Bleibe in der Pasinger Straße 13.

Verein zur Förderung der Eigenarbeit hofft auf Mietvertrag

von Andreas Deny schließen

Seit drei Jahren versucht der Verein zur Förderung der Eigenarbeit im Würmtal unter dem Titel „machBar“ offene Werkstätten ins Leben zu rufen. Die Suche nach geeigneten Räumen blieb bislang erfolglos. Jetzt ist eine neue Lösung in Sicht.

Planegg – Vor drei Jahren wurde der Verein „machBar im Würmtal“ aus der Taufe gehoben. Er hat das Ziel, im Würmtal offene Werkstätten anzubieten, in denen jedermann, auf Wunsch unter fachkundiger Anleitung, Dinge herstellen, restaurieren oder reparieren kann – ähnlich dem Haus der Eigenarbeit in München-Haidhausen. Einen festen Treffpunkt konnte man bislang jedoch nicht etablieren, Kurse mussten bei externen Partnern abgehalten werden. Anfang des Jahres hoffte der Verein noch, in Räumen an der Bahnhofstraße 26 in Planegg unterzukommen, mit dem Eigentümer war man sich bereits einig, der Mietvertrag unterschriftsreif. Doch letztlich scheiterte das Projekt an den zu hohen Kosten.

Verein will vier Räume im Untergeschoss anmieten

Jetzt unternimmt der Verein einen neuen Anlauf: Wie der Vorsitzende Lotar Krahmer mitteilt, habe man durch Vermittlung von Bürgermeister Hermann Nafziger Kontakt zum Vermieter des Gebäudes an der Pasinger Straße 13 aufgenommen, in dem auch das Sozialnetz Würmtal-Insel seinen Sitz hat. Dort könnte der Verein im Untergeschoss auf knapp 80 Quadratmetern vier Räume beziehen. Diese seien gut geeignet, sagt Krahmer, und vor allem bezahlbar. Die Kosten betrügen nur ein Fünftel im Vergleich zu denen für die Räume an der Bahnhofstraße, die Miete sei jetzt nicht mehr das Problem. Vorgesehen sei, so der Vorsitzende, dort den Vereinssitz sowie eine Keramikwerkstatt mit Brennofen, ein 3D-Labor und eine Elektronikwerkstatt einzurichten. „Kurse werden wir teilweise weiterhin bei externen Partnern veranstalten, weil es dafür zu eng ist“, sagt Krahmer. Für Kurse könne man möglicherweise aber auch den Besprechungsraum der Würmtal-Insel nutzen, den das Sozialnetz auch anderen Einrichtungen zur Verfügung stellt.

Technische Fragen müssen noch geklärt werden

Laut Krahmer sind derzeit noch nicht alle technischen Fragen geklärt, etwa was den Brandschutz und Fluchtwege angehe. Er sei aber zuversichtlich, dem Planegger Gemeinderat in einem Monat den Mietvertrag und ein Finanzierungskonzept vorlegen zu können. Die Gemeinde habe zur Unterstützung des Vereins 25 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Eine Finanzspitze erhofft man man sich auch von der „Stiftung der Kreissparkasse für den Landkreis München“, die für das gescheiterte Projekt an der Planegger Bahnhofstraße 20 000 Euro in Aussicht gestellt hatte.

Aufgrund der Corona-Pandemie bietet der Verein „machBar“ derzeit keine Kurse an. Man wolle aber heuer wieder ein Herbst- und Winterprogramm aufstellen, kündigt Krahmer an.