Kreditaufnahme statt Grundstücksverkauf

Von: Andreas Deny

Roland Zürnstein hat letztmals als Neurieder Kämmerer einen Haushalt entworfen. Archiv © Walter Wohlrab

So früh hat die Gemeinde Neuried ihren Haushalt seit Jahren nicht mehr unter Dach und Fach gehabt – was auch dem Abgang von Kämmerer Roland Zürnstein zum Jahresende geschuldet ist.

Neuried – Der Gemeinderat verabschiedete den Etat für 2023 in der Sitzung am Dienstag gegen Stimmen aus der CSU-Fraktion. Mit einem Gesamtvolumen von 58,7 Millionen Euro liegt das Zahlenwerk deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (plus 16 Millionen); 35,9 Millionen entfallen dabei auf den Verwaltungs-, 22,8 Millionen auf den Vermögenshaushalt.

Neurieder Gemeinderat verabschiedet Haushalt so früh wie lange nicht mehr

Um den Haushalt zu finanzieren, muss die Gemeinde 13,4 Millionen Euro aus der Rücklage entnehmen und ein Darlehen in Höhe von sechs Millionen Euro aufnehmen. Ursprünglich sollten durch den Verkauf des Grundstücks in der Neurieder Ortsmitte circa 17 Millionen Euro in den Gemeindesäckel gespült werden, vor allem für den erfolgten Kauf der Rathaus-Immobile am Hainbuchenring. Wie berichtet, hat der Gemeinderat sich aber entschieden, das Areal langfristig in Erbpacht zu vergeben.

Michael Zimmermann (CSU) kritisierte, dass die Gemeinde weiter Schulden mache. „Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder mehr auf die Finanzen geachtet wird.“ Mechthild von der Mülbe (SPD) erklärte mit Blick auf das Ortsmitte-Grundstück und den Kauf der Rathaus-Immobilie, man müsse Vermögenswerte gegenrechnen. Es sei besser und nachhaltiger, kurzfristig Schulden aufzunehmen, als ein Grundstück aus Gemeindebesitz zu verkaufen. Das sah Corinna Pflästerer-Haff (Grüne) ähnlich. Es sei eine „vorausschauende und wegweisende Entscheidung“ gewesen, das Grundstück nicht zu veräußern. Von der Wertsteigerung des Bodens würden auch noch kommende Generationen profitieren. „Die Schulden sind irgendwann abgebaut, das Grundstück aber bleibt uns“, sagte Markus Crhak (BZN). Nicht Schulden seien das Hauptproblem, sondern dass die Gemeinde über kaum Grundbesitz verfüge. Luis Sanktjohanser (FDP) verwies zudem darauf, dass sich der Schuldenstand im Vergleich zum letzten Haushalt sogar verringert habe. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich Ende 2023 voraussichtlich auf rund 16,8 Millionen belaufen.

Um ihren Haushalt zu finanzieren, muss Neuried ein Darlehen in Höhe von sechs Millionen Euro aufnehmen

Die Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind die Gewerbe- und die Einkommensteuer, die für 2023 mit 15,6 bzw. 8,6 Millionen Euro veranschlagt sind. Aufgrund des zuletzt sehr guten Steueraufkommens muss Neuried 12,7 Millionen an den Kreis als Umlage abführen (2022: 6,4 Millionen). Mit höheren Ausgaben wird aufgrund der erwarteten Tarifabschlüsse auch für das Personal gerechnet. Hierfür sind 9,6 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Für den Abschluss der Baumaßnahmen an der Grundschule sowie der Kindertagesstätte am Bozaunweg sind 2,3 bzw. 2,1 Millionen vorgesehen.

Außerdem investiert die Gemeinde unter anderem in den Katastrophenschutz (593 000 Euro), einen neuen Allwetterplatz für den TSV Neuried (400 000 Euro), die Sanierung gemeindlicher Wohngebäude (390 000 Euro) und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (300 000 Euro).