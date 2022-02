Junge Union Neuried unter neuer Führung

Von: Victoria Strachwitz

Die Mitglieder der Jungen Union Neuried wählten den 19-jährigen Alexander Löher einstimmig zum Vorsitzenden. Ein klares Ziel hat er bereits im Visier.

Neuried – Die Junge Union Neuried hat einen neuen Vorsitzenden. Der 19-Jährige Alexander Löher ist Student an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat sich in der Vergangenheit bereits als Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Oberbayern-West einen Namen gemacht. Sein Vorgänger im Vorstand der Jungen Union, Sebastian Lehndorfer, hatte Löher der Mitgliederversammlung als Nachfolger vorgeschlagen. Er selbst stand aus beruflichen Gründen nicht länger zur Verfügung.

Junge Union möchte in Neuried mehr Präsenz zeigen

Die Mitglieder folgten Lehndorfers Empfehlung und wählten Löher einstimmig zu ihrem neuen Ortsvorsitzenden. „Er weiß, wie die Jugend tickt und was sie sich wünscht“, erklärte Lukas Jochum, stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union München-Land, anerkennend. Jochum leitete die Versammlung. Nach seiner Wahl sagte Löher: „Nicht die ganze Jugend ist grün – auf die inhaltliche Arbeit sowie wirkliche Lösungen wird es ankommen und dort werden wir in Zukunft den Unterschied machen.“ Die Junge Union werde in Neuried in nächster Zeit deutlich mehr Präsenz zeigen und Angebote für Jugendliche machen, um auch die Jugend mehr in den Prozess der Gestaltung der Gemeinde einzubinden. Ein Ziel hat der Neurieder Ortsverband der JU bereits konkret im Visier: Er will sich für eine nächtliche Bus-Anbindung zwischen Neuried und Fürstenried West einsetzen. (vs)