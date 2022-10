Mobilitätskonzept auf gutem Weg

Neuried

Jetzt sind die Bürger an der Reihe: Neurieds Klimamanagerin Christina Hofmeister bereitet für Ende November einen Workshop vor, dazu eine Bürgerbeteiligung via Rats(ch)post. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zum Mobilitätskonzept.

Neuried – Christina Hofmeister ist seit Mai im Rathaus für Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement zuständig. Ihre Hauptaufgabe ist die Erarbeitung des Mobilitätskonzepts, für das sich der Neurieder Gemeinderat ehrgeizige Ziele gesetzt hat: Mobilität umweltfreundlich und sozial gestalten, Stärkung des Fuß- und Radverkehrs inklusive Verbesserung der Sicherheit, Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs, Verbesserung der Aufenthaltsqualität insbesondere in der Ortsmitte, Verbesserung der Infrastruktur für ältere Menschen mit Behinderung und schließlich: „Alle wichtigen Ziele in Neuried und in den angrenzenden Gemeinden sollten für Fußgänger und Radfahrer möglichst direkt und auf guten Wegen erreicht werden können.“ Nachzulesen ist all dies in der Bestandsaufnahme, die Christina Hofmeister in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses präsentierte.

Neuried hat sich ehrgeizige Ziele für Mobilitätskonzept gesetzt

Bevor sie die 20-Stunden-Stelle als Klimaschutzmanagerin in Neuried antrat, arbeitete Hofmeister viele Jahre als Verkehrsplanerin sowie als Mobilitätsbeauftragte. Über die Situation in der Würmtal-Gemeinde sagt sie: „Der Bestand, etwa Busnetz und Ausbau der Elektromobilität, ist durchaus sehenswert.“

Vor allem die Anwohner der Staatsstraße 2344 mit über 17 000 Kraftfahrzeugen pro Tag leiden jedoch unter dem Verkehr. Christina Hofmeister: „Das Hauptproblem ist die Nichtzuständigkeit der Gemeinde. Wir sind abhängig vom Staatlichen Bauamt Freising.“

Öffentlicher Nahverkehr in Neuried soll optimiert werden

In den vergangenen Monaten beschäftigte sich Hofmeister mit einer Analyse des Ist-Zustandes. Neben der Staatsstraße, die Neuried von Nordwesten nach Südosten durchquert, wird auch die Kreisstraße M4, die im Verantwortungsbereich des Landratsamtes liegt, als wichtige Verbindungsstraße genutzt. Seit August vergangenen Jahres gibt es an drei verschiedenen Orten Ladestationen mit insgesamt sechs Stellplätzen für Elektroautos. Weitere Ladesäulen sind in Vorbereitung. Auch wenn es keinen direkten Anschluss an das U-Bahn- oder S-Bahn-Netz gebe, sei Neuried durch „ein gut erschlossenes Busnetz“ an die Landeshauptstadt angeschlossen.

„Insbesondere in der Forstenrieder Straße und in der Ortsmitte kommt es immer wieder zu Konflikten und Gefahrensituationen für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV-Nutzer“, heißt es in der Analyse. An vielen Gemeindestraßen entsprächen die Geh- und Radwege nicht immer den aktuellen Richtlinien und führten dadurch zu Gefährdungen. Als Beispiel nennt Hofmeister Situationen, in denen Personen mit Rollator oder Kinderwagen wegen eines zu engen Gehwegs auf die Fahrbahn ausweichen müssen. Sie sieht Potenzial, die Situation der Radfahrer und Fußgänger zu verbessern und eine Verlagerung weg vom Kfz-Verkehr zu fördern.

Neuried möchte Mobilität umweltfreundlich und sozial gestalten

Hofmeister setzte sich auch mit den Verkehrsuntersuchungen der vergangenen Jahrzehnte auseinander, die sich vorwiegend mit den Verkehrsbelastungen entlang der Staatsstraße 2344, der Gestaltung der Ortsmitte und der Gautinger Straße befassten. Ein wichtiger Punkt sei die Realisierung der Kreisstraße M4 im Jahr 2006 gewesen. Dadurch sank die Zahl der Kfz pro Tag auf der Gautinger Straße innerhalb von zwei Jahren von 17 000 auf 7000 im Jahr 2008. Auch der Lärmaktionsplan fließt in das Mobilitätskonzept mit ein.

Zuletzt fand Ende September eine Verkehrserhebung statt. An 19 Knotenpunkten, verteilt auf das ganze Gemeindegebiet, wurde der Verkehr auf Video aufgenommen. Das Material wird zurzeit ausgewertet. Ziel war, den Anteil von Fuß-, Rad- und motorisiertem Verkehr zu ermitteln.

Bürger können sich an Neurieder Mobilitäskonzept beteiligen

Die Bürger werden in die Ausarbeitung des Mobilitätskonzeptes miteinbezogen. Am Freitag, 25. November, ist ein Workshop geplant, zu dem rund 25 Vertreter verschiedener Interessengruppen eingeladen werden: Kinder/Jugendliche, Senioren, aber auch Wirtschaft. In der Dezember-Ausgabe des gemeindlichen Mitteilungsblattes Rats(ch)post werden außerdem alle Bürger zur Beteiligung aufgefordert. Auch Mobilitätsverhaltensbefragungen soll es geben.

2023 schließlich sollen die kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen benannt werden, die es zu ergreifen gilt, will man die Ziele des Mobilitätskonzepts verwirklichen und dabei Einsparpotenziale im Bereich Verkehr nutzen, um die vom Gemeinderat angestrebte Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Hofmeister: „Wichtig ist, dass es zu einer Umsetzung kommt.“