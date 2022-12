20 Jahre Engagement in der zweiten Reihe

Von: Andreas Deny

Teilen

Als Markus Crhak 2002 zum 2. Bürgermeister gewählt wurde, befand sich das Rathaus noch im unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Schulhaus in der Ortsmitte. 2019 erfolgte der Umzug in den Hainbuchenring. © Dagmar Rutt

Am 17. Dezember vor 20 Jahren wurde Markus Crhak (damals CSU/seit 2013 BZN) zum 2. Bürgermeister der Gemeinde Neuried gewählt. Sein Amtsvorgänger und Fraktionskollege Georg Fahrenschon hatte den Sprung in den Bundestag geschafft. Bis zum heutigen Tag ist Crhak Stellvertreter des Bürgermeisters – ab 2002 von Ilse Weiß (CSU), seit 2014 von Harald Zipfel (SPD).

Neuried - 2020 wurde Markus Crhak zum vierten Mal gewählt und erhielt 19 von 21 Stimmen. Crhak (51) ist Bankkaufmann und hat Betriebswirtschaft studiert, er ist derzeit als Verwaltungsleiter für das Bistum Augsburg tätig. Wir sprachen mit ihm über sein jahrzehntelanges Engagement in zweiter Reihe.

Herr Crhak, Sie sind nun seit 20 Jahren 2. Bürgermeister der Gemeinde Neuried. Verschafft Ihnen das mehr Einfluss auf die Gemeindepolitik?

Laut Gemeindeordnung ist es in erster Linie ein Stellvertreteramt für den Bürgermeister, also eine Abwesenheitsvertretung mit vollen Rechten und Pflichten. Ansonsten kommt es auf den Bürgermeister an, es ist ein Zusammenspiel, was übernimmt man, welche Termine nimmt man wahr. In der Zeit, als ich mit Bürgermeisterin Ilse Weiß zusammengearbeitet habe, war ich gleichzeitig CSU-Fraktionssprecher und oft auch ihr Sprachrohr und in den Sitzungsdebatten gefordert. Nachdem ich jetzt einer kleineren Fraktion angehöre, die nicht den Bürgermeister stellt, kann ich mich zumindest in den Sitzungen mehr zurücknehmen.

Sie sind 2013 zusammen mit den Gemeinderäten Siegfried Schopf und Robert Esslinger aus der CSU-Fraktion ausgetreten und haben heftige Kritik an Bürgermeisterin Ilse Weiß geübt, ihr Stagnation und Passivität im Hinblick auf die Entwicklung der Gemeinde vorgeworfen. Es hieß damals, Sie seien auch von der Entscheidung der Bürgermeisterin überrascht worden, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Sie waren als neuer Spitzenkandidat gehandelt worden. War das der Grund für die Abspaltung?

Wenn ich sagen würde, es war überhaupt kein Grund, müsste ich lügen. Es gab sicher von meiner Seite Erwartungen. Ich hatte angekündigt, dass ich so nicht mehr weitermachen kann, dass ich dann aufhöre und 2014 nicht mehr für den Gemeinderat kandidiere. Für den Austritt von mir und Gemeinderatskollegen aus der CSU-Fraktion gab es vor allem sachliche Gründe, weil Dinge nicht so vorangebracht und umgesetzt wurden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ehrlicherweise muss man auch sagen, Frau Weiß hat nie kommuniziert, dass sie als Bürgermeisterin abtreten will.

Sie hatten Anfang 2013 ja angekündigt, dass Sie sich aus der Gemeindepolitik zurückziehen wollen. Wie kam es zum Umdenken?

Im Laufe des Jahres bin ich von vielen Leuten angesprochen worden, dass ich noch nicht aufhören soll in der Kommunalpolitik – von Menschen im Ort und in den Vereinen. In der CSU gab es damals tatsächlich wenig Reaktionen, wenig Bedauern.

Bei der Kommunalwahl 2014 sind Sie dann als Bürgermeisterkandidat für das neu gegründete Bündnis Zukunft Neuried angetreten.

Ich wollte noch etwas bewegen. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt aufhöre, ist das noch zu früh. Ich war 42.

Sie haben es trotz eines guten Abschneidens nicht in die Stichwahl geschafft. Woran lag es?

2014 wäre ich sehr gern Bürgermeister geworden. Ich hatte gehofft, in die Stichwahl zu kommen, und hätte mir dann auch sehr gute Chancen ausgerechnet. Aber Harald Zipfel ist als gemeinsamer Kandidat von Rot und Grün in den Ring gestiegen. Ich hatte 25 Prozent, Frau Weiß im ersten Durchgang 38 Prozent. Und irgendwann ist dann auch die Waagschale der konservativen Wähler aufgebraucht. Ich bin im Nachhinein auch durchaus dankbar, dass ich als 2. Bürgermeister weitermachen konnte. Auch was mir an Ärger, etwa mit dem Desaster mit der Mehrzweckhalle, erspart geblieben ist.

Warum sind Sie 2020 nicht nochmals angetreten?

Es ist schon ein Unterschied, ob man Wahlkampf als Bürgermeisterkandidat macht oder sich für den Gemeinderat bewirbt. Ich habe ein gutes Verhältnis zu Harald Zipfel, ich habe ein gutes Verhältnis zu Marianne Hellhuber. Ich hatte nicht mehr den Drang zu kandidieren.

Und 2026? Könnten Sie sich vorstellen, dann nochmals als Bürgermeister zu kandidieren?

Die Frage kann ich gar nicht beantworten, da ich mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Das gilt nicht nur für den Bürgermeister, das gilt vor allem auch für den Gemeinderat. Dann werde ich 24 Jahre Mitglied im Gremium sein.

Was waren die Ereignisse, die Sie nach 20 Jahren am meisten in Erinnerung behalten haben? Was konnten Sie am meisten mitgestalten?

Schon seit der Jungen Union habe ich mich stark für einen Sportpark eingesetzt. Der ist zusammen mit der Umgehungsstraße ja in meiner ersten Wahlperiode auch Gott sei Dank umgesetzt worden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Neuried heute ohne den Sportpark funktionieren würde, gerade in den Jahren ohne unsere Mehrzweckhalle. Was für mich eine sehr wichtige Entscheidung war, dass der Landkreis am südlichen Ortsrand als Übergang zum Forstenrieder Park ein Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen hat. Da musste ich mit dem damaligen Landrat Heiner Janik sehr kämpfen.