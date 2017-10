Feueralarm an der Grundschule

Mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren aus Neuried und Planegg an.

Rauchentwicklung

von Stefan Reich schließen

Ein Feueralarm an der Neurieder Grundschule hat am Donnerstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr an der Neurieder Grundschule geführt, der erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr nach sich zog.