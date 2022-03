Auf der Flucht vor dem Krieg

Von: Nicole Kalenda

Solidarität mit der Ukraine: Neurieds Futsaler um die beiden Ukrainer Pavlo Stohniienko (vorne r.) und Anton Smolniakov (vorne l.) setzten vor ihrem jüngsten Spiel ein Zeichen. © TSV Neuried

Die Eltern sind in Sicherheit, doch um seine Freunde macht sich Anton Smolniakov große Sorgen. Der 31-Jährige stammt aus der Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine, die seit Tagen unter heftigem Beschuss der russischen Armee steht. Pavlo Stohniienko hofft, dass er seine Schwester und die beiden Neffen noch dieses Wochenende in die Arme schließen kann.

Neuried – Anton Smolniakov und Pavlo Stohniienko spielen beide Futsal beim TSV Neuried. Sie leben seit Jahren in Deutschland, arbeiten und sind voll integriert. Donnerstag vergangener Woche rief Smolniakovs Mutter Lidiia (61) ihren Sohn an und sagte, der Krieg habe angefangen, sie höre Geschosse. Vater Ivan (59), der für die Sowjetunion in Afghanistan kämpfte, ist behindert. Ohne fremde Hilfe hatten die beiden keine Chance, den 25 Kilometer entfernt gelegenen Hauptbahnhof von Charkiw zu erreichen. Anton Smolniakov versuchte auf allen denkbaren Kanälen, jemanden zu finden, der sie im Auto dorthin bringt. Bis Sonntag dauerte es, bis das einem Freund gelang. In der Zeit suchten seine Eltern in Kellern von Hochhäusern und einer Schule Schutz vor den Bomben. In ihrer Wohnung im achten Stock konnten sie nicht bleiben.

„Glücklich, den Himmel zu sehen“

Am Bahnhof angekommen, bestiegen sie einen Evakuierungszug. Nach fünf schlaflosen Nächten waren sie 20 Stunden nach Lwiw (Lemberg) nahe der ukrainisch-polnischen Grenze unterwegs, dann noch mal 15 Stunden, bis sie von Sohn und Schwiegersohn vergangenen Mittwoch an der deutsch-polnischen Grenze in Empfang genommen wurden. Der Systemadministrator und sein Schwager hatten ein Auto organisiert und mit Hilfsgütern gefüllt. Die Helfer, die die Spenden Richtung Ukraine brachten, nahmen auf dem Rückweg die Eltern mit. „Das Erste, was meine Mutter gesagt hat, ist, dass sie glücklich ist, den Himmel zu sehen“, sagt Smolniakov. Untergekommen sind die Eltern bei seiner Schwester, deren drei kleine Kinder sie ablenken.

Zur Ruhe kommen kann Smolniakov nicht. Viele Freunde aus Schule und Studium seien bedroht oder auf der Flucht. Er bemüht sich, von Deutschland aus nach Kräften zu helfen. „In Charkiw ist es einfach die Hölle. Meine Schule existiert nicht mehr, meine Uni existiert nicht mehr. Da gibt es nichts mehr.“

Pavlo Stohniienko kam 2013 als 18-Jähriger nach Deutschland, ein Jahr vor der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und dem Beginn der Unruhen im Donbass. „Ich dachte, ich bin jung und habe noch das ganze Leben vor mir und kann in Deutschland mehr erreichen als in der Ukraine“, sagt er. Stohniienko stammt aus Tscherkassy, 160 Kilometer südöstlich von Kiew am Südufer des Krementschuker Stausees gelegen. Er machte eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, arbeitet heute in dem Beruf und hat nebenbei den Bachelor-Studiengang Management und Digitalisierung belegt. 2014 war er zum letzten Mal in der Ukraine. „Teilweise fühle ich mich hier schon wie in meiner Heimat.“

Mutter und kleiner Bruder bleiben

Seine Frau Tetyana, ebenfalls Ukrainerin, lernte er zufällig kennen, bei einem Treffen, zu dem er eigentlich gar nicht hingehen wollte. „Wir waren sofort zusammen“, sagt er. Tetyanas Familie lebt 150 Kilometer von Charkiw entfernt. „Die Großeltern wollen das Land nicht verlassen, und die Eltern wollen die Großeltern nicht verlassen“, sagt Stohniienko. Seine eigene Familie wohnt in Uman, knapp 200 Kilometer westlich von Tscherkassy, wohin die russische Armee noch nicht vorgedrungen ist. Ländlich sei es dort, keine wichtige Infrastruktur, deren Beschuss zu erwarten sei. Deswegen hätten sich seine Mutter und der 17-jährige Bruder Petro auch „bewusst dagegen entschieden, nach Deutschland zu flüchten. Sie fühlen sich sicher.“

Stohniienkos Schwester Anna (31) und ihre beiden Buben (13 und 11) hingegen haben Uman verlassen und sind auf dem Weg nach Deutschland. Seit Mittwochabend versuchten sie, in einen der Züge nach Westen zu kommen, doch die seien so voll gewesen, dass nicht einmal die Türen aufgingen beim Halt am Bahnhof von Smila. Donnerstag gelang es ihnen schließlich einzusteigen, über Nacht erreichten sie Lwiw, von wo aus sie mit dem Zug über die Grenze wollten. „Sie meldet sich alle paar Stunden und sagt, wie es ihr geht.“ Ob in Polen oder an irgendeinem deutschen Bahnhof, weiß Stohniienko noch nicht, nur dass er sie abholen und zu sich nach Hause bringen wird. Er hofft, dass es Samstag so weit ist. „Wichtig ist, dass sie vorerst in Sicherheit gebracht wird und zur Ruhe kommt.“

Als Dolmetscher gemeldet

Die Wohnung, in der er und seine Frau leben, sei klein. Man bemühe sich bereits, ein Zuhause für Anna und die Buben zu finden. Er hält es für wahrscheinlich, dass Anna wie er und seine Schwester Mariia (29), die in Nordrhein-Westfalen lebt, in Deutschland bleiben wird. „Es wird darauf hinauslaufen, dass sich viele Ukrainer hier niederlassen werden, weil sie dort nichts mehr haben.“ Stohniienko weiter: „Es ist bewundernswert, wie sich die Deutschen engagieren.“ Er bittet, „einfach Verständnis zu haben, dass wieder eine Flüchtlingswelle kommt“, und bei der Integration zu helfen. Er selbst und seine Frau haben sich als Dolmetscher gemeldet. Bisher wurden sie noch nicht gebraucht.