Oma und Enkel tricksen Betrüger aus

Festnahme mitten in Neuried

Von Martin Schullerus schließen

Ein wahrer Krimi samt Festnahme auf frischer Tat hat sich am Dienstag mitten in Neuried abgespielt. Die Hauptakteure: eine tapfere Oma, ein aufgeweckter Enkelsohn – und professionelle Polizeikräfte.

Neuried – Helene Gammer hat nichts zu verbergen. Sie ist 86 Jahre alt, wohnt zufrieden mitten in Neuried in dem großen Haus, in dem ihre Familie, die Hraskys, die Bäckerei „Vorort“ mit Restaurant betreiben – und steht mit vollem Namen im Telefonbuch. Noch. Denn fast wäre ihr diese Offenheit zum Verhängnis geworden.

Erschütternder Anruf

Am Dienstag, gegen 14.15 Uhr, erhält Helene Gammer einen Anruf, der sie erschüttert. Eine aufgelöste, weinende Frau, die sich als ihre Enkelin Johanna ausgibt, schildert, sie habe einen Unfall gehabt, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei, und könne nur durch sofortige Zahlung einer Kaution von 40 000 Euro der Untersuchungshaft entkommen. Sie solle keinesfalls den Telefonhörer auflegen und nachsehen, wie viel Geld sie im Haus habe. Helene Gammer weiß nicht recht, was sie davon halten soll. Der Anruf ist merkwürdig und sehr erschreckend zugleich. Also tut sie das einzig Richtige: Sie legt den Hörer neben das Telefon und läuft barfuß und im Schlafanzug, wie sie nach dem Mittagsschlaf eben ist, nach unten ins Restaurant und verständigt ihren Enkelsohn, Josef Hrasky.

„Ich wusste gleich, was da läuft. Zuerst habe ich die Oma beruhigt und dann die Notrufnummer 110 angerufen“, sagt der junge Mann im Merkur-Gespräch. Die Beamten raten ihm, die Oma solle das Gespräch weiterführen und knapp 20 000 Euro anbieten, um die Täter interessiert zu halten und nicht abzuschrecken. „Oma, die schnappen wir uns jetzt“, sagt der Enkelsohn. Helene Gammer akzeptiert ihre Rolle sofort. Sie habe etwa 17 000 Euro im Haus, sagt sie der Anruferin. Deren herzzerreißendes Weinen und Betteln zerrt gleichwohl an den Nerven der gutmütigen alten Frau. Josef Hrasky: „Das war eine super Schauspielerin – aber die Oma eine bessere.“

„Staatsanwalt“ fragt nach Wertsachen

Als gleich darauf ein „Staatsanwalt“ in verbindlichem Hochdeutsch das Gespräch übernimmt und nach Schmuck und Goldbarren fragt, steigert sich Helene Gammer zu einer glaubwürdigen Empörung: „Was wollen Sie alles, Sie können doch nicht mein ganzes Hab und Gut verlangen!“ Schließlich einigt man sich darauf, dass ein Abholer, „Herr Nowak“, zunächst das Bargeld übernehmen soll. Der Rest werde sich finden.

In der Zwischenzeit hat die Polizei alle Register gezogen. Das Gebäude ist in kürzester Zeit unauffällig umstellt, Beamte des Sondereinsatzkommandos für Überwachung und Festnahme mit Headsets und Waffen observieren den gesamten Bereich und beraten die Hraskys auch im Haus. „Herr Nowak“ ist kaum von der A 95 abgefahren, als er ins Visier der Beamten gerät, während er durch Neuried fährt und auf die Durchgabe der Adresse wartet.

Gegen 16 Uhr tritt Helene Gammer aus dem Haus, um das Geld zu übergeben. Nach zehn Minuten nähert sich ihr ein junger Mann im grauen Kapuzenpulli – „Herr Nowak“ steht vor ihr. Nicht für lange: Ein Dutzend Beamte stürzen sich auf ihn, werfen ihn zu Boden, zerren seine Hose herunter. Es gilt, eine eventuelle Mikrofon-Verkabelung zu den Hintermännern sofort zu unterbinden. Der Abholer ist ein 19-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Ermittlungen zeigen, dass er schon am vergangenen Mittwoch an einem Betrug beteiligt war, bei dem die Täter einer 84-jährigen Münchnerin Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren Zehntausend Euro abpressten. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Und Helene Gammer sagt: „Alte Leute sind eben gutgläubig. Ich weiß nicht, wie es ohne meinen Enkel ausgegangen wäre.“