Forsthaus Kasten: Biergarten soll schrumpfen

Von: Nicole Kalenda

Beliebtes Ausflugsziel: Das Gasthaus Forst Kasten bietet bisher 1800 Plätze im Biergarten. © Michael Schönwälder

Der Bebauungsplan für die Ausflugsgaststätte Forsthaus Kasten geht in die nächste Runde. Der Bau- und Umweltausschuss des Neurieder Gemeinderats nahm in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den überarbeiteten Entwurf zur Kenntnis, der nun erneut ausgelegt wird. „Alles konzentriert sich auf den Kernbereich“, erläuterte Stadtplaner Oliver Prells vom Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München.

Neuried - Knapp neun Jahre ist es her, dass der Gemeinderat die Aufstellung des 7,5 Hektar umfassenden Bebauungsplans Nr. 50 „Forsthaus Kasten“ beschloss. „Ausgangspunkt sind die baurechtswidrigen Zustände, angesichts derer die zuständige Bauaufsichtsbehörde seit Längerem auf deren Bereinigung drängt“, heißt es im Entwurf. Gemeint ist das inzwischen abgebaute Kinderland mit Trampolin-Park, Hüpfburgen und Minigolfanlage, das im Widerspruch zum Landschaftsschutzgesetz stand (wir berichteten). Auch das zeitweise in den Sommermonaten zwischen den Gebäuden und dem nördlichen Waldrand installierte Mais- beziehungsweise Hanflabyrinth ist im Bebauungsplanentwurf nicht vorgesehen. Was erhalten bleibt, ist der Spielplatz im Osten der Gebäude samt Tiergehege mit Stall.

Streuobstwiese als Picknickfläche

Der Biergarten, der aktuell über 1800 Plätze verfügt, soll nach dem Bebauungsplanentwurf auf 1000 Plätze zurechtgestutzt werden. Die bisherige Ausweitung auf eine Streuobstwiese dürfte damit aufhören. Prells hält deren Nutzung als „Picknickfläche“ für möglich. „Mit mobilen Stühlen und Tischen und ohne feste Einbauten wird das Landratsamt nichts dagegen haben“, sagte er.

Zu den Zielen des Bebauungsplans gehört, neben der Ordnung der bestehenden Zustände, eine maßvolle Erweiterung der baulichen Nutzung. Um die Wirtschaftlichkeit des Ausflugslokals in absoluter Außenlage im Forstenrieder Park zu sichern, soll es möglich sein, das Hauptgebäude im Westen im rechten Winkel um einen eingeschossigen Baukörper zu erweitern. Dort ließe sich der von den Pächtern, dem Ehepaar Johanna und Johann Barsy, gewünschte zusätzliche Veranstaltungsraum für 100 Personen einrichten.