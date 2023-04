Neuried: Bürgerprotest rettet große Linden

Bebauungsplan wird geändert

Von Andreas Deny schließen

Der Protest Hunderter Neurieder Bürger hat Erfolg. Die zwei mächtigen alten Linden an der Parkplatzeinfahrt der Münchner Straße bleiben erhalten. Das hat der Bau- und Umweltausschuss im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans Nr. 26 für die nördliche Ortsmitte beschlossen.

Neuried – Ursprünglich hatte der Entwurf für die Änderung des Bebauungsplans zur Ortsmitte Nord die Fällung zweier alter Linden für eine Tiefgarageneinfahrt vorgesehen. Dagegen formierte sich im vergangenen Jahr massiver Widerstand, Naturschutzorganisationen liefen Sturm, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bund Naturschutz, Grünzug-Netzwerk Würmtal und die Plastikpaten plädierten für den Erhalt der Bäume. Darüber hinaus verteilte die Bürgerinitiative Neuried (BIN) vorgefertigte Einwendungsschreiben an gut 4000 Haushalte.

478 Unterschriften

Mit den nach der öffentlichen Auslegung von Bürgern und elf Behörden eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan befasste sich am Dienstag der Bauausschuss. Mit ihrer Protestaktion hatte die BIN insgesamt 478 Unterschriften auf 213 der vorgedruckten Karten gesammelt. Die Gemeinde hatte die Planung aufgrund der Proteste deshalb vom damaligen Wettbewerbssieger, dem Berliner Architektenbüro „Ackermann + Renner“, nochmals überarbeiten lassen. Um die Linden zu erhalten, will man die Tiefgarage entlang der Münchner Straße jetzt in einem Teilbereich um vier Meter zurückversetzen. Die maximal zulässige Grundfläche von 900 Quadratmetern soll durch eine Veränderung des Umrisses erhalten bleiben.

Andreas Giese (CSU) kritisierte, dass die Freifläche vor dem Gebäude durch die neue Situierung in Richtung Süden reduziert werde. „Es ist unsere Aufgabe, nicht nur Bäume, sondern auch eine sinnvoll nutzbare Freifläche zu erhalten.“ Leider sei letztlich nicht mehr über den Kompromiss diskutiert worden, das Gebäude zu verkleinern, so Giese. Das sah Fraktionskollegin Monika Hellhuber ähnlich: „Muss denn alles so wuchtig, so stark bebaut werden?“

Eine Reduzierung des Gebäudes hätte eine schlechter vermarktbare Fläche zur Folge, erklärte Bürgermeister Harald Zipfel. Wirtschaftlich müsse es bleiben, betonte auch Birgit Zipfel (Grüne). „Wir wollen vielleicht einen Discounter dort haben, da können wir die Fläche nicht verkleinern.“

6:4 Stimmen

Mechthild von der Mülbe (SPD) befürchtete, dass die Linden die Baumaßnahme nicht überleben und man dann eine Lücke am Gebäude habe. Laut Monika Beltinger vom Planungsbüro Lars Consult, das die eingegangenen Stellungnahmen bearbeitet hat, sind für diesen Fall Nachpflanzungen mit entsprechender Höhe vorgesehen. „Natürlich haben wir dann nicht die Qualität von 100-jährigen Bäumen.“ Er beurteile die Qualität der Linden nicht so hoch, sagte Andreas Dorn (SPD-Fraktion). Es sei nicht unbedingt ein Vorteil, wenn so hohe Bäume vor Fenstern stünden.

Mit 6:4 Stimmen beschloss der Bauausschuss aufgrund der Einwendungen von Bund Naturschutz und der vielen Bürger, die Linden zu erhalten und dafür den Umriss der Tiefgarage zu verändern. Dagegen stimmten die CSU-Fraktion und Andreas Dorn.

Neben den beiden Linden sollen auf dem Grundstück zwischen Planegger Straße, Münchner Straße und Haderner Weg weitere acht Bestandsbäume stehen bleiben. Im Fußgängerbereich und entlang öffentlicher Straßen ist die Neupflanzung von 15 heimischen oder hitzeresistenten Bäumen vorgesehen. Dem Vorschlag des Landratsamtes, pro 200 oder 300 Quadratmeter Grundstücksfläche einen Baum pflanzen zu lassen, folgte der Bauausschuss nicht. Dies sei nicht sinnvoll, da es keine klar abgegrenzten Grundstücksflächen gebe, sagte Monika Beltinger. Für Fledermäuse werden als Ersatzquartiere neun Kästen aufgehängt.

Der Bebauungsplan wird jetzt nochmals verkürzt öffentlich ausgelegt.