Der Bürgermeister als Bauherr

Teilen

Es entsteht etwas Großes: In Neuried wird viel gebaut – auch 2023. Bürgermeister Harald Zipfel (3.v.l.) wird wie hier bei Grundsteinlegung Campus Neuried 2020 noch oft den Helm aufsetzen müssen. © Dagmar Rutt

2022 ist Vergangenheit, es lebe 2023. Auch in Neuried hat man sich für das neue Jahr viel vorgenommen. Es sind vor allem Bauprojekte, die Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) im Gespräch mit unserer Zeitung hervorhebt – von der Neugestaltung der Ortsmitte Nord bis zu den Windrädern im Forstenrieder Park.

Neugestaltung Ortsmitte Nord

Neuried - Es war das große Thema der vergangenen Jahre und wird Neuried auch 2023 beschäftigen: die Neugestaltung der Ortsmitte Nord. „Wir müssen jetzt alles zusammenzurren, damit der Investorenwettbewerb starten kann“, sagt Bürgermeister Harald Zipfel. Die Gemeinde möchte das Areal in Erbpacht vergeben, um auf rund 11 000 Quadratmeter Geschossfläche Geschäfte anzusiedeln und Wohnraum zu schaffen. Ursprünglich war nach Absage des Rathausneubaus ein Verkauf des großen Areals geplant gewesen. Mit dem Erlös von 17 Millionen Euro sollte der Kauf der Gewerbeimmobilie am Hainbuchenring gegenfinanziert werden, in dem jetzt das Rathaus seinen Sitz hat. Im August vollzog der Gemeinderat dann eine Kehrtwende – nicht zuletzt auch aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen. Laut Zipfel müsse man sich jetzt überlegen, was an der ursprünglich für den Rathausneubau vorgesehenen Stelle passieren soll. Es könnte sein, dass man in Zukunft die Schule oder den Hort erweitern muss, sagt er. „Ich weiß noch nicht, wie das mit der Ganztagsbetreuung wird. 2026 müssten wir eigentlich jedem Grundschulkind einen Platz anbieten.“

Bebauung an der Planegger Straße

Auch auf der anderen Seite der Planegger Straße stehen massive Änderungen an. In einer der ersten Bauausschusssitzungen 2023 soll nach einem Eigentümerwechsel ein neuer Vorschlag für das an das sogenannte rote Haus angrenzende Areal präsentiert werden. Das rund 4400 Quadratmeter große Eckgrundstück umfasst das mehrstöckige Gebäude, in dem unter anderem ein Schreibwarenladen und eine Apotheke untergebracht sind, die benachbarte Kaffeerösterei sowie eine unbebaute Wiese und ein weiteres angrenzendes Mehrfamilienhaus. Im Juni 2021 war dem Gemeinderat bereits ein Vorschlag für eine urbane Wohnbebauung unterbreitet worden. „Der Vorschlag war nicht so schön“, sagt Zipfel. Er kann sich vorstellen, dass angesichts des nahen Uni-Campus auch Studentenwohnungen an der Planegger Straße entstehen. Der Eigentümer würde dieses Konzept mittragen. „Damit könnte Neuried eine andere Alterskategorie bekommen, die auch die Ortsmitte beleben würde.“ Außerdem soll die zentrale Ortskreuzung durch das Staatliche Bauamt umgebaut werden. Es wird unter anderem die Fahrbahndecke ausgetauscht und die Rechtsabbiegerspur aus Richtung Planegg in die Gautinger Straße beseitigt. Ferner ist ein Umbau der Kreuzungen an der Parkstraße und Ettaler Straße vorgesehen.

Bürokomplex mit 4000 Quadratmetern

Auf dem ehemaligen Hettlage-Grundstück steht noch eine weitere Baumaßnahme an. Im südlichen Bereich soll ein Bürokomplex mit 4000 Quadratmetern entstehen. Da sei man noch in der Planungsphase, so Zipfel. Eigentlich sollte mit dem Bau schon 2022 begonnen werden. Ein Problem sei, dass bislang nicht ausreichend Stellplätze nachgewiesen wurden. Der Investor habe diese ablösen wollen, was die Gemeinde nicht akzeptierte. Der Investor muss nach Auffassung des Bürgermeisters sein Konzept ändern und entweder mehr Laborflächen oder eine dritte Tiefgaragenebene bauen.

Windräder im Forstenrieder Park

Ein weiteres Projekt der Gemeinde für 2023 ist die Errichtung von Windrädern im Forstenrieder Park. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn will man bis zu sechs Rotoren im Landschaftsschutzgebiet aufstellen. Im ersten Quartal des Jahres soll das artenschutzrechtliche Gutachten fertiggestellt werden. Zipfel: „Dann werden wir entscheiden, ob alle realisierbar sind und an welchen Stellen Anlagen errichtet werden können.“

Andreas Deny