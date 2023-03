Der nächste Schritt zum Mobilitätskonzept

An der Kreuzung in der Ortsmitte ist der Anteil der Radfahrenden am Verkehrsaufkommen mit acht bis neun Prozent am höchsten. Das ergab eine Verkehrserhebung des Büros Ingevost im Auftrag der Gemeinde Neuried.

Gemeinde Neuried möchte heuer Maßnahmen benennen

Von Nicole Kalenda

Mehr Verkehrskontrollen, die Umleitung der Laster und eine bessere Taktung der Busse: Die Neurieder haben viele Ideen, wie sich die Verkehrssituation im Ort verbessern lässt. Als nächste Etappe auf dem Weg zum Mobilitätskonzept sollen jetzt Maßnahmen formuliert werden.

Neuried – Die Ergebnisse von Bürgerbefragungen und Verkehrserhebung sind da, nun möchte die Gemeinde Neuried im Laufe des Jahres kurz, mittel- und langfristige Maßnahmen erarbeiten, um Mobilität umweltfreundlich und sozial zu gestalten. Einsparpotenziale sollen genutzt werden, damit die vom Gemeinderat bis 2035 angestrebte Klimaneutralität erreicht wird. Christina Hofmeister, seit Mai 2022 im Rathaus für Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement zuständig, präsentierte am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss, was sich die Neurieder in Sachen Verkehr wünschen und was Zählungen ergeben haben.

336 Teilnehmer bei Mobilitätsbefragung

„Die Grundlagenebene ist so weit abgehakt, die Maßnahmenebene wird im Laufe des Jahres abgearbeitet“, so Hofmeister. Nach einer Analyse des Ist-Zustandes waren die Neurieder via Rats(ch)post zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar dazu aufgerufen, bei einer Mobilitätsbefragung mitzumachen. 336 Antworten gingen ein, bei knapp 9000 Einwohnern. „Wir haben einen sehr guten Rücklaufwert. Das gibt es bei fast keinem anderen Thema“, sagte Bürgermeister Harald Zipfel.

Die Teilnehmer kreuzten bei sechs Themenblöcken an, wie zufrieden sie waren, und dazu, was zu verbessern sei. Die geringste Zustimmung fand der Kfz-Verkehr. 37 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein, nur 22 Prozent zeigten sich zufrieden, der Rest war neutral. Die größte Zustimmung bei Verbesserungsmaßnahmen fanden mehr Kontrollen, sowohl des fließenden als auch des ruhenden Verkehrs. Knapp 40 Prozent wünschten sich eine Umleitung des Lkw-Verkehrs, knapp 37 Prozent mehr Tempolimits.

Den höchsten Zufriedenheitswert erhielt mit 49,60 Prozent das Busangebot, wobei zwei Drittel der Befragten sich für eine bessere Taktung aussprachen und knapp 41 Prozent für neue oder direktere Verbindungen. Auch mit dem bestehenden Fußwegenetz bestand überwiegend Einverständnis, nur knapp 15 Prozent waren unzufrieden. Rund die Hälfte votierte für eine Verbreiterung der Fußwege, 42 Prozent für mehr Sicherheit durch eine Trennung von Fuß- und Radweg.

47 Prozent möchten zusätzliche Radwege

Mit dem Radwegenetz in seiner jetzigen Form zeigten sich 30 Prozent zufrieden, 18 Prozent unzufrieden. Auch hier bestand bei über der Hälfte ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, dazu bei 47 Prozent der Wunsch nach zusätzlichen Radwegen.

Wenige Woche vor der Neurieder Befragung hatte der Verein Regionalmanagement München Südwest, dem sämtliche Würmtal-Gemeinden, die Landeshauptstadt München, Germering und Starnberg angehören, unter dem Stichwort „Multimodale Mobilitätsstrategie Würmregion“ ebenfalls eine Bürgerbefragung durchgeführt. In jeder Kommune wurden 1000 Einwohner stichprobenartig angeschrieben. In Neuried antworteten 278, von denen fünf Prozent angaben, kein Auto zu besitzen. Im Schnitt gibt es pro Haushalt 1,7 Pkw, von denen knapp ein Drittel im öffentlichen Straßenraum parkt. 93 Prozent der Befragten haben einen Führerschein, 31 Prozent eine Zeitkarte für öffentliche Verkehrsmittel. 42 Prozent fahren ein- bis dreimal pro Woche Auto, 29 Prozent täglich. Beim Fahrrad sind es 32 Prozent tägliche Nutzer und 25 Prozent, die ein- bis dreimal pro Woche aufs Rad steigen. 18 Prozent nehmen fast täglich öffentliche Verkehrsmittel, 21 Prozent fast nie. 38 Prozent bezeichneten die Verkehrssituation in Neuried als gut, 26 Prozent als befriedigend.

Zehn Prozent Fußgänger in Ortsmitte

Noch vor den Befragungen hatte Ende September eine Verkehrserhebung stattgefunden, um den Fußgänger- und Radverkehrsanteil zu ermitteln. Weil an dem Tag das Wetter mit 16 Grad Höchsttemperatur und durchgehend Regen mäßig war, dürften unterdurchschnittlich viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs gewesen sein. Gezählt wurde an der Kreuzung in der Ortsmitte sowie an 14 weiteren Punkten. Das Ergebnis des beauftragten Büros Ingevost: Der Radverkehr hat mit drei Prozent sowie 3,5 Prozent auf Straßen, die über die Gemeindegrenzen hinausgehen, nur einen geringen Anteil. Fußgänger machen vier Prozent der Verkehrsteilnehmer aus. Anders ist es an der Kreuzung in der Ortsmitte. Hier lag an dem Tag Ende September der Anteil des Radverkehrs bei acht bis neun Prozent, der der Fußgänger bei zehn Prozent. „Der Fuß- und Radverkehr folgt den Hauptachsen (südliche Gautinger-Münchner Straße – Fürstenrieder-Planegger Straße). Im weiteren Verlauf der Gautinger Straße ab Einmündung Fichtenstraße werden eher alternative Radrouten durch die Wohngebiete bevorzugt“, heißt es in der Zusammenfassung des Ingenieurbüros für Verkehrsuntersuchungen im Orts- und Stadtbereich.

Interessant: An der Kreuzung Ortsmitte wurde an der Münchner und der Gautinger Straße gezählt. 481 Radfahrer waren es am Querschnitt Gautinger Straße. Davon benutzten laut Ingevost rund 30 Prozent „regelwidrig den Gehweg im Osten“. Vielleicht hilft Aufklärung: Laut Straßenverkehrsordnung haben Radfahrer nichts auf dem Gehweg verloren. Ausnahme: Kinder bis zehn Jahre dürfen auf dem Gehweg radfahren. Und wenn sie nicht älter als acht sind, dann auch sie begleitende Personen (ab 16 Jahre). Alle anderen gehören auf die Fahrbahn.