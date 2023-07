Die Neurieder Maibaum-Veteranen

Von: Nicole Kalenda

Guido Lechner wird seine Anstecknadel an der Vereinsjacke anbringen. © Dagmar Rutt

Auf Guido und Stefan Lechner ist Verlass: Wann immer in Neuried ein Maibaum aufgestellt wird, mischen die Cousins mit. Und das schon seit über 46 Jahren. Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet.

Neuried – Als Buben schauten sie noch zu, wenn der Neurieder Maibaum aufgestellt wurde. Inzwischen haben die Cousins Guido und Stefan Lechner bei zwölf Maibäumen tatkräftig mitgewirkt. Zuletzt 2021 unter Corona-Bedingungen. Das macht bei einem Vier-Jahresrhythmus über 46 Jahre im Dienste der Maibaum-Tradition. Dafür erhielten sie auf der Jahresversammlung des Neurieder Maibaumvereins Urkunden und gold-rote Anstecknadeln. Guido Lechner sagt: „Ich bin beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das ist klar.“ 2025 ist es so weit: Dann wird wieder ein Maibaum neben dem Alten Rathaus aufgestellt.

Die Familie Lechner lebt seit rund 100 Jahren in Neuried. Guido und Stefan Lechners Großvater, 1905 geboren, zog in den frühen 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die Würmtal-Gemeinde. Der Onkel, Rudolf Sperr, brachte die Cousins zur Feuerwehr. Inzwischen ist Guido Lechner seit 32 Jahren 1. Vorsitzender und Stefan Lechner war bis heuer stellvertretender Kommandant. Durch den Onkel kamen die Lechners auch zum Maibaum. Schon damals war die Schnittmenge zwischen Maibaumgruppe und Feuerwehr recht groß. Guido Lechner: „Sehr viele, die bei der Feuerwehr sind, sind ortsverbunden und traditionsverbunden.“

„Eine Ehre, dass wir mitmachen durften“

Ganz natürlich sei es gewesen „und eine Ehre, dass wir da auch mitmachen durften“. Fällen war Aufgabe der Älteren, aber beim Entasten, Schepsen, Bast entfernen, Hobeln, Schleifen und Schilder anpassen waren Lechners dabei – und bei der Maibaumwache. In der Kindheit, als Lechners noch zu jung waren, sei einmal ein Baum gestohlen worden, danach nicht mehr. „Ich habe lange Jahre die Wachen organisiert“, sagt der pensionierte Polizist Guido Lechner (62). „Meistens waren wir fünf, sechs Leute. Vier konnten Schafkopfen und ein oder zwei patrouillierten draußen am Maibaum entlang.“ Wichtig sei, Späher zu entdecken. „Am Wochenende kommen weniger, da ist zu viel los. Aber unter der Woche tauchen sie regelmäßig auf.“

Die letzte Maibaumwache fiel coronabedingt aus. Das war 2021, zu Hochzeiten der Pandemie. „Den Baum haben nur Einzelpersonen bewacht. Da gab es nicht viel zu organisieren.“ Guido Lechners Sohn Felix Lechner, damals Vorsitzender des Maibaumvereins, erreichte, dass trotz des erhöhten Aufwands der Brauch gepflegt wurde. Da ging es mit Maske in den Forstenrieder Park, mit Maske und Abstand wurde die Fichte bearbeitet. „Der Baum wurde morgens um 6 Uhr im engen Kreis aufgestellt, damit sich keine Menschenansammlungen bilden“, erzählt Guido Lechner. „Gefeiert werden konnte nicht, aber es war ein Symbol, dass es weitergeht.“ Das Feiern wurde in diesem Jahr nachgeholt, als der Maibaumverein das Maifest auf drei Tage ausdehnte, obwohl heuer kein Baum aufgestellt wurde.

Kran ist ein Muss

Der „Maibaum Neuried e.V.“ wurde 2017 gegründet, als Nachfolger der Arbeitsgemeinschaft Maibaum (ARGE). Nicht jeder, der sich in der ARGE eingebracht hatte, wollte Mitglied im Verein werden. Guido Lechner und seine Frau Claudia entschieden sich „nach kurzem Zögern“ einzutreten. „Wir fördern das Brauchtum. Das ist die paar Euro auf jeden Fall wert“, sagt Guido Lechner. Die gold-rote Anstecknadel, die er bekommen hat, wird er an seine Vereinsjacke heften. Wichtiger sind ihm jedoch „der Austausch und der Zusammenhalt der Neurieder Bevölkerung. Neuried wird oft als Schlafstadt am Rande Münchens bezeichnet, aber wir sind eine Gemeinschaft.“

Zwölf Maibäume hat Guido Lechner begleitet, allerdings noch keinen mit Schwaibeln in die Höhe gestemmt. Und das wird so bleiben, wenn der Maibaum nicht umzieht. Aufgrund der Nähe zur Staatsstraße 2344 und der zentralen Kreuzung habe es Anfang der 70er Jahre keine Genehmigung für die zwei Schienen gegeben, mit denen ein Maibaum üblicherweise gehalten wird. „Es hieß, das sei zu gefährlich.“ Also wurde in einem Loch im Boden ein Betonfundament gegossen. Um den Baum von oben senkrecht in das Loch einzuführen, braucht es einen Kran. Guido Lechner nimmt’s gelassen: „Die Bäume, die wir haben, sind so groß, dass es mit Schwaibeln ohnehin schwierig wäre.“