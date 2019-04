Ilse Weiß führt weiter die Senioren-Union

Ilse Weiß, Bezirksrätin und Altbürgermeisterin von Neuried, steht weiter an der Spitze der Senioren-Union Kreisverband München-Land. Die Mitglieder der CSU-Arbeitsgemeinschaft wählten sie einstimmig.

Neuried – „Als Vertreter der älteren Generation werden wir uns in den kommenden Monaten wieder stark in die Politik einbringen“, kündigte Weiß an. „Einmal werden wir uns auf die Kommunalwahl 2020 konzentrieren. Dazu werden wir die für unsere Generation wichtigen Themen weiterverfolgen.“

Im Pullacher Sportheim an der Gistlstraße trafen sich die Mitglieder der Senioren-Union München-Land zur Kreishauptversammlung. „Wir greifen die Themen der älteren Generation auf und bringen sie in Form von Anträgen in die Parteiarbeit ein, womit sich auch wichtige Ziele der Senioren-Union in bayerischen Gesetzen wiederfinden“, sagte in seinem Grußwort der Bezirksvorsitzende der Senioren-Union, Hans-Joachim Lojewski.

Die Kommunalwahlen 2020 im Blick

In ihrem Ausblick betonte Ilse Weiß, dass die Senioren-Union in den Kommunalwahlen im März 2020 ihrem nächsten Aufgabenschwerpunkt sehe und sicherstellen wolle, dass auch die Senioren in den Gemeinden und im Kreistag gut vertreten sind.

Jubiläum der Senioren-Union

„Das Thema Pflege war für uns in den vergangenen Monaten schon ein Anliegen, und um die Ausgestaltung der Pflege werden wir uns in den nächsten Monaten auch weiter intensiv kümmern“, erklärte sie. In ihrer Terminvorschau wies Ilse Weiß darauf hin, dass der Kreisverband München-Land der Senioren-Union 20 Jahre alt wird und im Oktober 2019 dieses Jubiläum feiert.

Als Stellvertreter wurden Ursula Mayer, Ulrich Lardschneider, Werner Hohmann und Rolf Zeitler gewählt. Schatzmeister des Kreisverbandes ist Peter Benthues, Schriftführerin ist Martina Weber. Sieben Beisitzer unterstützen die Arbeit des Kreisvorstandes, unter ihnen Peter Kellner aus Neuried.