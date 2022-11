Explosionsgefahr: Grundschule evakuiert

Bagger beschädigt Gasleitung

Von Martin Schullerus schließen

Neuried – Ein Großeinsatz der Helfer von Feuerwehr, Polizei und Gaswache hat am Dienstagabend Neuried in Atem gehalten und für Ängste gesorgt. Gebäude mussten evakuiert, die große Kreuzung in der Ortsmitte und ihre Äste komplett gesperrt werden, weil Explosionsgefahr herrschte. Ein Bagger hatte eine größere Gasleitung beschädigt.

Das Rauschen klang unheimlich durch die Finsternis: Das Gas trat mit solchem Druck und in so großer Menge aus, dass es über Hunderte Meter zu hören war. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr: Ein Bagger der erst am Montag begonnenen Baustelle im Bereich der chinesischen Gaststätte, direkt an der Kreuzung von Forstenrieder Straße und Münchner Straße gelegen, riss mit der Schaufel eine Gasleitung auf. Sogleich wurden die Arbeiten eingestellt und die Rettungskräfte verständigt. Neben der Polizei und der Gaswache der Stadtwerke München waren das vor allem Kräfte der Feuerwehren von Neuried und Planegg, die den Bereich weiträumig sperrten und den Verkehr umleiteten.

Damit nicht genug: In der dicht besiedelten Neurieder Ortsmitte lagen zahlreiche Gebäude im 100-Meter-Radius, den es in solchen Fällen während der Reparatur der Gasleitung wegen Explosionsgefahr zu räumen gilt. Namentlich musste die Grundschule samt Musikschule evakuiert werden, in der es gestern Abendprogramm gab. Weitere Anwohner wurden von den Einsatzkräften aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen und vor allem dem Kreuzungsbereich fern zu bleiben. Letztlich ging alles gut: Um 18.28 Uhr meldete die Gaswache, dass der Gasaustritt gestoppt war. Zuvor hatte es eine Entlastungsbohrung gegeben, um Druck von der Leitung zu nehmen. Die Straßensperren konnten nach und nach – bis auf die hauptsächlich betroffene Münchner Straße – aufgehoben werden, und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.