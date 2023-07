Freier Eintritt bei Neurieder Kult Open Air

Von: Nicole Kalenda

Kommen zum dritten Mal nach Neuried: Bastian Pusch (l.) und Andreas Speckmann alias Duo Notenlos. © Kult Open Air

Neuer Ort, neues Format: Das Neurieder Kult Open Air kehrt zurück. Am Freitag, 7. Juli, treten die beiden Ausnahmemusiker Bastian Pusch und Andreas Speckmann als Duo Notenlos mit einem „Wunschkonzert der Extraklasse“ auf.

Neuried - Erstmals findet das neurieder Kult Open Air, eine von Felix Lechner und Michael Forstner organisierte Veranstaltung, am Ratschplatz in der Ortsmitte statt (Am Haderner Winkel 3), erstmals ist sie auf einen Abend beschränkt und ebenfalls zum ersten Mal kostet sie keinen Eintritt. „Unser Hauptziel ist, dass etwas im Ort los ist“, sagt Lechner. Und weiter: „Uns ist wichtig, dass Kultur für jedermann und jedefrau zugänglich ist.“

Forstner und Lechner hatten das Neurieder Kult Open Air erstmals im Corona-Sommer 2020 ins Leben gerufen, um trotz Pandemie Künstlern eine Bühne und Gästen Kultur bieten zu können. Damals machten Abstand und ein ausgeklügeltes Hygienekonzept dies möglich. „Es war die einzige Kulturveranstaltung, die in dem Sommer in Neuried stattfand“, sagt Lechner. Zwölf Shows, verteilt auf fünf Tage, bekamen die Besucher trotz Pandemie auf dem ehemaligen Bolzplatz an der Zugspitzstraße geboten.

2022 Pause eingelegt

Im Folgejahr stemmten Forstner und Lechner die zweite Auflage. Als sich 2022 die Lage normalisierte und wieder alles möglich war, verzichteten sie auf den Kraftakt, ein Open Air auf die Beine zu stellen. Jetzt sind sie wieder zurück. „Wir dachten uns, es wäre schön, wenn wir auch ohne Corona weitermachen“, so Lechner. Diesmal bekommen sie in der Organisation Unterstützung von Tobias Kuner. Als früherer Gemeinderat und Mitglied des Vorstands bei der 825-Jahr-Feier der Gemeinde sowie auf diversen internationalen Events wie den Special Olympics haben er und Lechner schon öfter erfolgreich zusammengearbeitet. „Ich freue mich, die beiden Jungs bei diesem großartigen Projekt unterstützen zu dürfen“, sagt Kuner. „Ich bin meiner früheren Heimatgemeinde einfach noch immer sehr verbunden.“

Das Kult Open Air 2023 beginnt am Freitag um 18 Uhr. Der Abend gehört dem Duo Notenlos. Bastian Pusch und Andreas Speckmann begeisterten schon 2020 und 2021 in Neuried. „Sie sind einfach super und sehr umgänglich. Es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten“, sagt Lechner.

„Damit die Künstlergagen, Technikkosten und Selbstkosten der Veranstalter gedeckt werden können, setzen die Veranstalter neben den Standmieten der Gastronomen auf die Unterstützung örtlicher Institutionen und der Gäste. Die Zuwendungen der Stark Stiftung und des WIN e.V. sind wichtige Pfeiler, die die Veranstaltung möglich machen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Unterstützer würden gesucht. Informationen gibt es auf www.kult-open-air.de. Dort können Besucher per Paypal spenden oder sich mit einer Tischreservierung, inklusive einem Getränk ab 55 Euro, einen Platz mit guter Sicht auf die Bühne sichern. Lechner rechnet mit 300 bis 500 Besuchern.