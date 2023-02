Grünen-Spitzenkandidat beim Neujahrsempfang in Neuried

Tauschten sich beim Neujahrsempfang der Neurieder Grünen aus (v.l.): Bezirksrätin Frauke Schwaiblmair, Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann, Bezirksrat Martin Wagner, Landtagsabgeordnete Claudia Köhler, 3. Bürgermeister Dieter Meier, Ortsvorsitzende Uta Hirschberg und die Gemeinderäte Leon Zipfel und Corinna Pflästerer-Haff. © Dagmar Rutt

Neuried – Der Neujahrsempfang der Neurieder Grünen stand am Sonntag ganz im Zeichen der im Oktober anstehenden Landtagswahl. Mit dem Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann, der Landtagsabgeordneten Claudia Köhler, Direktkandidatin im Landkreis München, sowie den Bezirksräten Frauke Schwaiblmair und Martin Wagner kam viel politische Prominenz unter der Moderation der Ortsvorsitzenden Uta Hirschberg in die Mehrzweckhalle.

Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, erklärte in seiner Festrede, es gebe keinen besseren Zeitpunkt als heute, um grüne Politik zu betreiben und sich unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen. „Wir brauchen endlich eine Politik mit Weitsicht, die über den Tellerrand und die nächsten Wahlen hinausschaut.“

Hierzu benötige man in Bayern Akteure, die die Weichenstellung der Ampel aus Berlin aufgriffen – etwa bei der Windkraft. Bayern brauche bis 2030 rund 2000 Windkraftanlagen und besitze über die Staatsforsten jeden zehnten Quadratmeter des Freistaats. Eine artenschutzrechtliche Prüfung, die zwölf Monate dauere, könne man sofort durchführen, noch bevor ein Genehmigungsantrag für eine Windkraftanlage eingereicht werde. „Dann kann ich später Gemeinden auch Flächen anbieten, und diese können loslegen.“

Wie berichtet, will Neuried zusammen mit den Gemeinden Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn im Forstenrieder Park bis zu sechs Windräder errichten und wartet derzeit auf das artenschutzrechtliche Gutachten. Wenn auf den Flächen keine Windkraftanlage entstehe, habe man zumindest etwas für die Artenvielfalt getan, sagte Hartmann. „Dann haben wir die Flächen endlich kartiert und wissen, was da los ist.“ Dies sei wichtig, zumal 40 Prozent der wild lebenden Säugetiere wie Igel und Feldhamster in Bayern inzwischen im Bestand gefährdet seien.

Hartmann betonte, dass die Erderwärmung auch bei der Wasserversorgung neue Probleme aufwerfe. Es gebe Unternehmen in Bayern, die über eigene Brunnen verfügten, nichts für Wasser bezahlten und keinen Anreiz hätten, damit zu sparen, kritisierte Hartmann. Es brauche in Bayern ein Umdenken, 13 Bundesländer hätten bereits eine Wasserabgabe.

Corinna Pflästerer-Haff, Fraktionssprecherin der Grünen im Neurieder Gemeinderat, erklärte, man müsse sich auch auf kommunaler Ebene dem Thema Hitze stellen. Sie hob hervor, dass die Grünen dazu erfolgreich Anträge gestellt hätten, so zum Beispiel zum klimaangepassten Bauen. Bei der Gestaltung der neuen Gebäude in der Ortsmitte dürfe zudem das Wohlbefinden der Nutzer nicht vernachlässigt werden. Hierzu müssten die Erkenntnisse der Architekturpsychologie und Architektursoziologie genutzt werden.

Ihr Fraktionskollege Leon Zipfel beklagte, dass es bei Veranstaltungen wie diesem Neujahrsempfang zu wenig junge Gesichter gebe. Es fehle eine engagierte Jugend, die ihre Ideen und Wünsche in die Zukunft von Neuried einbringe, erklärte der Jugendbeauftragte. Er habe deshalb mit Luis Sanktjohanser unter dem Namen „Next Gen Neuried“ eine neue Gruppe aufgebaut, um die Jugendbeteiligung im Ort zu verbessern. de