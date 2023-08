Herrenloses Lagerfeuer

Von: Stefan Reich

Teilen

Am Jugendhaus loderten nachts unbeaufsichtigt Flammen. © Feuerwehr Neuried

Ein verlassenes Feuer am Neurieder Jugendhaus hat am späten Mittwochabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Neuried - Der Sicherheitsdienst, der regelmäßig in der Umgebung des Neurieder Jugendhauses auf Kontrollgängen unterwegs ist, bemerkte am Mittwoch, dass in der Feuerstelle auf dem Gelände des Jugendhauses ein herrenloses, nicht abgelöschtes Lagerfeuer loderte. Da das Feuer zu groß war, um es mit vor Ort verfügbaren Mitteln zu löschen, alarmierten die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegen 22.

30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Neuried hatte wenig Mühe bei der Brandbekämpfung. „Wir konnten den Brand schnell mit einem C-Rohr ablöschen“, heißt es in der Einsatzmitteilung. Darin mahnt die Feuerwehr auch zur Vorsicht. „Gerade in der Hitze des Sommers, wie aktuell, stellt ein solches Feuer immer eine Gefahr dar, da unbeobachteter Funkenflug schnell zu einer Ausbreitung des Brandes führen kann.“ Wer das Feuer entzündet hat, ist bislang noch nicht bekannt. Offenbar wurden am Feuerplatz stehende Palettenmöbel angezündet.