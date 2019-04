Hüttengaudi am Neurieder Marktplatz

Mehrere Hundert Besucher feierten am Wochenende die Eröffnung der Neurieder Almhütte auf dem Marktplatz.

Neuried– Am Freitag veranstaltete das Bündnis Zukunft Neuried (BZN) seine traditionelle After-Work-Party in der Hütte. „Es war dank entsprechender Musik eine richtige Après-Ski-Stimmung, es fehlten nur noch die Skischuhe“, erzählt BZN-Vorsitzender Tobias Kuner. Auch beim offiziellen „Grand-Opening“ am Samstag „war Party pur“, so Kuner.

Die Holzhütte ist knapp 80 Quadratmeter groß, es passen rund 80 Besucher hinein, wenn sich alle an die Tische setzen, und etwa 150, wenn die Tische weggeräumt werden. „Der Aufbau erfolgte am Donnerstag innerhalb eines Tages, die Hütte wurde fast fertig geliefert, es mussten noch Strom und Wasser angeschlossen werden“, erzählt Kuner. Die Hütte bleibt nun bis zum kommenden Wochenende auf dem Marktplatz stehen. Für den Tanz in den Mai von Dienstag auf Mittwoch sind bereits alle 100 Karten verkauft. Es ist aber, wenn das Wetter sehr gut ist, zusätzlich ein offener Biergartenbetrieb geplant. Am Mittwoch gibt es rund um die Hütte ein Maifest mit Frühschoppen, am Donnerstag Hütten- und Biergartenbetrieb mit Musik. Für diese Termine ist keine Anmeldung nötig. In den Tagen darauf ist die Hütte für Privatveranstaltungen gebucht. Später wird ein Festzelt am Floriansbogen aufgebaut, weswegen die Hütte nur eine Woche steht. „Es gibt aber Überlegungen, sie nächstes Jahr zum Frühlingsfest wieder aufzubauen“, sagt Tobias Kuner.