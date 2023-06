Kein Kiesabbau im Forst Kasten

Von: Martin Schullerus

Einige der Aktivisten bei den Baumbesetzungen im Forst Kasten Ende Mai 2021 waren geübte und gut ausgestattete Kletterer, die in rund sieben Metern Höhe Holzplattformen befestigten, ehe die Polizei sie räumte. Foto: Götzfried © Götzfried

Nach aufsehenerregendem Protest, gefolgt von unüberhörbarem Schweigen im Walde ist seit Mittwoch offiziell: Die vertraglich vereinbarte Auskiesung auf 9,5 Hektar im Forst Kasten bei Neuried wird es nicht geben.

Gräfelfing – Die Heiliggeistspital-Stiftung, die der Landeshauptstadt gehört, und die Gebrüder Huber Bodenrecy-cling GmbH aus Neuried haben ihren Pachtvertrag zum 25. Mai einvernehmlich aufgehoben. Das gab die Landeshauptstadt am Mittwoch bekannt. Es werde daher „kein Kies durch die Firma im Forst gefördert werden“, so die Mitteilung aus dem Münchner Rathaus.

Die Begründung dieser recht geräuschlosen Aufhebung des hoch umstrittenen Pachtvertrags fiel vonseiten der Landeshauptstadt vage aus. Es gebe inzwischen „geänderte Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass die öffentlich-rechtliche Genehmigungsfähigkeit des Kiesabbauprojekts in Frage steht“. Eine Fortführung des Vertrags sei nun „für beide Seiten nicht mehr sinnvoll“.

Schon der Vertragsabschluss nach mehrjährigem Ausschreibungsverfahren im Juni 2021 hatte bei vielen Stadträten größtes Unbehagen ausgelöst. Vor allem in den Fraktionen von Grünen und SPD vermochte nur die schiere juristische Zwangslage eine Mehrheit herzustellen. Immerhin drohten nach Darstellung der Regierung von Oberbayern bei Verweigerung der Vergabe „ein wirtschaftlicher Schaden“ für die stadteigene Stiftung, und sogar Regressansprüche gegen einzelne Stadträte standen im Raum.

In der Tat dürfte es inzwischen allen Beteiligten klar geworden sein, dass die gesellschaftlichen Widerstände gegen dieses Projekt erheblich, vielleicht unüberwindbar sein würden. Dazu trugen möglicherweise auch die aufsehenerregenden Baumbesetzungen von Klimaaktivisten bei, die Ende Mai und Anfang Juni 2021 in dem betroffenen Gebiet in acht Metern Höhe Plattformen zwischen Bäumen befestigten. Umweltschützer aus dem Würmtal solidarisierten sich mit den Aktivisten und unterstützten ihren Protest. Zu einem „Hambacher Forst II.“ im Würmtal kam es damals freilich nicht. Am 10. Juni 2021 räumten Spezialeinsatzkräfte der Polizei die Plattformen und seilten die Aktivisten ab; am Tag darauf folgte die Vertragsunterzeichnung.

Oberbürgermeister Dieter Reiter ließ am Mittwoch bei hörbarer Erleichterung die Rolle der Stadt wie einen harten Kampf erscheinen. „Nun ist doch gelungen, was zwischendurch unmöglich schien: In Forst Kasten wird kein Kies abgebaut“, so Reiter in der Mitteilung aus seinem Hause. „Und gleichzeitig können wir den Stiftungszweck für das Heiliggeistspital auch ohne Kiesabbau sichern.“ Weshalb das vor der Ausschreibung und Vergabe anders war, teilte der Oberbürgermeister nicht mit, stellte jedoch fest: „Das ist eine sehr gute Nachricht für den Erhalt des Forstes, nicht nur zur Naherholung, sondern auch für den Umweltschutz.“

Die Umweltaktivisten begrüßten die Entscheidung selbstredend, sahen in einer Mitteilung die Rolle der Landeshauptstadt weniger heldenhaft und reklamierten den Erfolg für sich. Die Stadträte hätten „für die Abholzung gestimmt und uns mit einem Großaufgebot der Polizei aus dem Wald geräumt“.