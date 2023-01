Kindergarten geht’s nass rein

Der Kindergarten am Haderner Weg in Neuried weist Mängel bei der Abdichtung auf. Die Gemeinde wählte jetzt die günstigste Reparatur-Variante.

Bei Starkregen Probleme mit dem Dach

Von Andreas Deny schließen

Dem Neurieder Kindergarten am Haderner Weg geht es nass rein. Bei Starkregen dringt im Bereich der Fenster Wasser in das Gebäude ein. Der Bauausschuss beriet jetzt über Möglichkeiten der Dachsanierung – kostengünstig oder mit Millionenaufwand.

Neuried – Der Neurieder Kindergarten am Haderner Weg hat eine verwinkelte Geometrie. Es gibt auf dem Gebäude insgesamt 21 kleinteilige Flachdächer, die in unterschiedlichen Höhen angeordnet sind. Bei Regen läuft das Wasser von den großen Dachflächen auf die kleinen und von dort über Abflüsse in die Kanalisation. Bei Starkregenereignissen funktioniert dies jedoch nicht mehr, zumal man in den 90er Jahren auf das Gebäude eine zweite Dachhaut mit zusätzlicher Dämmung aufgebracht und die Anschlusshöhen im Attikabereich minimiert hat. „Wenn das Wasser sich anstaut, läuft es entweder am Fenster ins Gebäude, oder es sucht sich unkontrolliert Wege unter der Verblechung“, erklärte Thomas Bartels vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Bauwesen in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Altes Betongebäude

Bartels stellte den Gemeinderäten drei Sanierungsvarianten vor: eine komplette Erneuerung der Dachflächen und Abdichtungen mit Kosten von 946 000 Euro, eine Dacherneuerung mit zusätzlichen energetischen Verbesserungen für 1,1 Millionen Euro sowie lediglich eine Reparatur der kritischen Bereiche. Für Letzteres fielen nur Kosten in Höhe von 25 000 Euro an. „Das ist aber wirklich nur eine Minimallösung, das ist ein schlichtes Blech, das abgedichtet wird“, so Bartels. Sollten noch – falls statisch möglich – Notüberläufe in den Attiken gewünscht werden, kämen weitere 35 000 bis 40 000 Euro hinzu.

Bürgermeister Harald Zipfel hielt es nicht für sinnvoll, noch viel Geld in ein altes Betongebäude aus dem Jahr 1974 zu stecken. Der fünfgruppige Kindergarten funktioniere zwar einerseits gut, andererseits habe er aber die höchsten Energiekosten. Auch die Reinigungskosten seien im Vergleich zu anderen Kindergärten doppelt, ja dreifach so hoch. „Es ist schon die Frage, wie lange wir dieses Gebäude noch betreiben wollen“, so der Bürgermeister. Der Bauausschuss entschied sich schließlich einstimmig für die kostengünstige Minimallösung. Im Zuge der Sanierung soll auch das undichte Vordach des Kindergartens für 13 000 Euro erneuert werden. „Spätestens in zwei Jahren müssen wir uns aber entscheiden, ob wir das Gebäude erhalten oder abreißen wollen“, so Zipfel.