Klassische Klänge auf dem Ratschplatz

Open-Air-Konzert in lockerem Rahmen: Das Neurieder Streichquartett spielte Schubert und Dvorák, die Besucher lauschten kostenlos und durften sich Brotzeit und Getränke selbst mitbringen. © Dagmar Rutt

Neuried – Klassische Musik erklang am Dienstagabend im Herzen Neurieds. Und für die rund 70 Zuhörer auf dem Ratschplatz in der Ortsmitte war der Musikgenuss sogar kostenlos.

Das Neurieder Streichquartett in der Besetzung Meinrad Schienle, Uta Streit (beide Violine), Katja Herzer (Bratsche) und Reinhard Lampe (Violoncello) spielte Werke von Franz Schubert und Antonín Dvorák. Das Amateurensemble ist eine Erweiterung des Herzer-Trios, zu dem sich vor rund zehn Jahren die Pianistin Katja Herzer, Uta Streit und Reinhard Lampe zusammenfanden.

„Wir wollten schon immer auch ein Streichquartett bilden, erzählt Lampe. Die Suche nach einer Violinistin oder einem Violinisten gestaltete sich allerdings schwierig. Es sei nicht einfach, ein Quartett zusammenzustellen, das auch harmoniere, so Lampe. Man habe mehrere Streicher ausprobiert – und fand schließlich einen passenden Mitstreiter in Ottobrunn: Meinrad Schienle schloss sich dem Ensemble an.

Programm in Nußdorf perfektioniert

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte es im August vergangenen Jahres unter freiem Himmel in Neuried. „Wir wollten den Ratschplatz damals mit Leben füllen“, sagt Lampe. Für ihr diesjähriges Open-Air-Konzert hatte sich das Neurieder Streichquartett intensiv vorbereitet. Für gewöhnlich kommen die vier Musiker einmal im Monat zum Üben zusammen. Seit Juni wurde jedoch wöchentlich geprobt – und Anfang August noch ein einwöchiger Kurs beim renommierten Diogenes-Quartett in Nußdorf am Inn belegt. Dort perfektionierten sie ihr Programm: Dvoráks Streichquartett F-Dur op. 96 und das Streichquartett in Es-Dur von Franz Schubert. Das sogenannte „Amerikanische Quartett“ von Dvorák habe man schon immer spielen wollen, erzählt Lampe. „Es ist technisch anspruchsvoll und hat tolle Stellen.“ Für die vier Streichmusiker eine weit größere Herausforderung als die Schubert-Komposition.

Die Mitglieder des Neurieder Streichquartetts spielen auch regelmäßig in großen Instrumental-Ensembles: Herzer beim Patentorchester München, Lampe beim Philharmonischen Orchester Isartal, Schienle beim Akademischen Sinfonieorchester München und Streit bei diversen Orchesterprojekten.

Das Konzert auf dem Ratschplatz soll im kommenden Jahr erneut stattfinden. Und wieder im lockeren Rahmen. Die Besucher konnten sich Klappstühle, eine Brotzeit und auch ein Gläschen Wein selbst mitbringen. Reinhard Lampe hofft dann wieder auf so gutes Wetter wie am Dienstag. „Wir hatten ein Riesenglück“, sagt er.

Andreas Deny