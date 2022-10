Lärmaktionsplan Neuried: Entwurf wird ausgelegt

Von: Nicole Kalenda

Mehr als 17 000 Fahrzeuge rauschen täglich auf der Staatsstraße 2344 durch Neuried. Am lautesten ist es an der Hauptkreuzung mit der Gautinger/Münchner Straße. © Dagmar Rutt

332 Bürger haben sich im Rahmen der Neurieder Lärmaktionsplanung zu Wort gemeldet. Über 57 Prozent stört der Verkehrslärm stark, über 45 Prozent wünschen sich mehr Geschwindigkeitskontrollen, fast genauso viele Tempo 30 tagsüber an der Staatsstraße 2344.

Neuried – Die Gemeinde Neuried muss einen Lärmaktionsplan nach EU-Richtlinien verabschieden. Ziel ist, einen Überblick über die aktuelle Lärmsituation zu erhalten, um dann durch entsprechende Maßnahmen eine Minimierung zu erreichen. Das Ganze fußt auf einer Vorgabe der Europäischen Union und ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem alle fünf Jahre der Umgebungslärm der Mitgliedstaaten erfasst werden soll. Lärm mache krank und reduziere die Lebensqualität der Betroffenen, so die Begründung der EU. Für Neuried erstellt das Büro Möhler + Partner den Plan. Der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates nahm am Dienstag den vorgelegten Entwurf zur Kenntnis. Er wird nun öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange werden beteiligt.

Lange Geschichte

Die Lärmaktionsplanung in Neuried hat eine lange Geschichte. Bereits vor über zehn Jahren beschäftigte man sich damit. Vor allem die Anwohner der St 2344, die im Westen der Hauptkreuzung Planegger und im Osten Forstenrieder Straße heißt, sind betroffen. Mit über 70 Dezibel ist es an der Hauptkreuzung Planegger/Forstenrieder/Münchner/Gautinger Straße am lautesten. Im 24-Stunden-Zeitraum sind 80 Personen von Lärm mit mehr als 70 Dezibel betroffen. Nimmt man 50 Dezibel im 24-Stunden-Zeitraum als Untergrenze, sind es 996 der insgesamt rund 8600 Neuried, die unter Lärm leiden.

Nach Vorgabe der EU sollen die Bürger Vorschläge in die strategische Lärmminderungsplanung einbringen. Dem Mitteilungsblatt der Gemeinde, der „Rats(ch)post“ wurde im April dieses Jahres ein Fragebogen beigelegt, der bis 1. Juli auch online ausgefüllt werden konnte. 332 Neurieder machten davon Gebrauch. Am meisten fühlen sie sich durch Pkw-Lärm gestört (84,04 Prozent), gefolgt vom Lärm der Motorräder (68,07 Prozent), hauptsächlich im Bereich der Staatsstraße. Neben mehr Geschwindigkeitskontrollen (45,2 Prozent) wünschen sich die Teilnehmer Tempo 30 auf der Staatsstraße tagsüber (44,55 Prozent), aber auch nachts (41,91 Prozent). Zurzeit gilt lediglich im Bereich der Grundschule tagsüber Tempo 30. Mehr als ein Drittel (36,93 Prozent) erhofft sich von Flüsterasphalt eine Lärmreduzierung an der Planegger und Forstenrieder Straße, 29,04 Prozent können sich sogar eine Lärmschutzwand vorstellen.

Bünde von Maßnahmen

Möhler + Partner empfiehlt ein ganzes Bündel an Maßnahmen. An oberster Stelle steht die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Planegger und Forstenrieder Straße auf 30 km/h bei gleichzeitiger „grüner Welle“. Das Büro verspricht sich davon eine Lärmminderung um zwei bis drei Dezibel. Rund drei Dezibel bei ungleich höherem finanziellen Aufwand brächte lärmmindernder Belag. Weil es sich um eine Staatsstraße handelt, liegt die Umsetzung jedoch nicht in der Macht der Gemeinde.

Sobald die öffentliche Auslegung beendet ist, wird das Büro Möhler + Partner die eingegangenen Stellungnahmen abwägen. Dann setzt sich der Bau- und Umweltausschuss wieder damit auseinander, der dem Gemeinderat eine Beschlussempfehlung geben wird. Beschließt der Gemeinderat den Lärmaktionsplan, folgt als letzter Schritt die Veröffentlichung und Registrierung bei der EU. Im näheren Umkreis, so Bauamtsleiter Andreas Braun, hat die Gemeinde Inning am Ammersee das Verfahren bereits durchlaufen. Dort habe man Erkundigungen eingezogen.