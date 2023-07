Maibaumverein Neuried unter neuer Führung

Von: Nicole Kalenda

Alter und neuer Vorstand vereint (v.l.): der bisherige Schriftführer Hauke Jeß und seine Nachfolgerin Doris Sanktjohanser, der bisherige Kassier Frank Rothermel, der bisherige 2. Vorsitzende Michael Offenbecher und sein Nachfolger Maximilian Mühlbauer, der ehemalige Vorsitzende Felix Lechner und der neue, Matthias Schilcher. Nicht im Bild ist der neue Kassier Oliver Maidl, der in Abwesenheit gewählt wurde. © Andreas Wenzel

Der neue Vorstand des Neurieder Maibaumvereins steht drei Tage nach seiner Wahl vor der ersten Bewährungsprobe: Für das Dorffest an diesem Wochenende hat das Team um den Vorsitzenden Matthias Schilcher ein Bierkarussell und eine Leberkäs-Bar organisiert.

Neuried – Der Neurieder Maibaumverein hat einen neuen Vorstand. An der Spitze steht nun der 30-jährige Matthias Schilcher. Unterstützt wird er von Maximilian Mühlauer (34) als 2. Vorsitzendem, Kassier Oliver Maidl (54) und Schriftführerin Doris Sanktjohanser (59). 35 stimmberechtigte Mitglieder wählten am Mittwoch auf der Jahresversammlung die Kandidaten für fast alle Positionen einstimmig.

Der Maibaum Neuried e.V. war 2016 ins Leben gerufen worden, weil die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Maibaum „nicht mehr das richtige Format war“, wie Felix Lechner in seiner letzten Rede als Vorsitzender am Mittwoch im überfüllten Nebenraum der Gaststätte Molisana ausführte. Er sei damals gefragt worden, ob er den Vorsitz übernehmen würde. „Ich habe gesagt, ich mache einen Baum. Aus einem sind zwei geworden“, so Lechner. Erst die ARGE und dann der Maibaumverein stellen alle vier Jahre einen neuen Baum in der Neurieder Ortsmitte auf.

37 Urkunden

Da Lechner im April das Amt der Feuerwehrkommandanten übernommen hat und zeitlich sehr eingespannt ist, trat er nun nicht mehr zur Wiederwahl an. Auch der Rest der bisherigen Vorstandschaft beschloss, nicht noch einmal zu kandidieren. „Wir machen die Bühne frei für ein junges Team“, erklärte Schriftführer Hauke Jeß für sich, Kassier Frank Rothermel und den 2. Vorsitzenden Michael Offenbecher.

Eine der letzten Amtshandlungen Lechners war es, 37 Urkunden zu unterschreiben. Der Maibaumverein ehrt Mitglieder mit Urkunde und Anstecknadel, wenn sie bei mindestens zwei (Bronze), vier (Silber), sechs (Gold), acht (Gold-Blau) oder zwölf (Gold-Rot) Maibäumen tatkräftig mitgewirkt haben, also beim Baum vorbereiten, beim Aufstellen und beim Fest. Der Verein besteht seit wenigen Jahren, doch ausgezeichnet soll auch Engagement beim Vorläufer ARGE werden, also wälzten die Verantwortlichen alte Fotos, um die Helfer von einst zu identifizieren. Mit Guido Lechner und Stefan Lechner fanden sich zwei Mitglieder, die an zwölf Maibäumen und damit 48 Jahre lang aktiv beteiligt waren. „Wir vertreten das Brauchtum in diesem Ort“, betonte Felix Lechner.

108 Mitglieder

Und das mit konstantem Mitgliederstand. Ende 2022 waren es 106 gewesen, aktuell sind es 108. Das Vorjahr wurde mit einem Plus von rund 1900 Euro abgeschlossen. Allein beim Maifest lag der Ertrag bei knapp 1600 Euro. Aktuell kämpft der Verein mit einem schlechten Ergebnis beim diesjährigen Maifest. Weil der erste von drei Festtagen verregnet war, blieben die Besucher weg. Das Defizit für die Veranstaltung betrug 2400 Euro.

Der neue Vorstand hat gleich an diesem Wochenende seine Bewährungsprobe: Der Maibaumverein beteiligt sich am Samstag und Sonntag am Dorffest – mit einem Bierkarussell und einer Leberkäs-Bar mit sechs verschiedenen Sorten sowie zwei Sorten Semmeln. „Die meisten sind froh, dass es weitergeht“, sagte der neue Vorsitzende Matthias Schilcher. „Wichtig ist, dass wir miteinander Spaß haben.“ Sein Stellvertreter Maximilian Mühlbauer ergänzte: „Das ist keine One-Man-Show. Wir brauchen eure Unterstützung.“ Er bat um „ein bisschen Zeit zum Warmlaufen“. Und versprach: „2025 wird ganz groß werden mit neuem Baum.“

Für den scheidenden Vorstand hatten sich die Nachfolger neben Präsentkörben ein besonderes Geschenk ausgedacht: Eine Scheibe des ersten Vereinsmaibaums von 2017 wurde in Vierteln verteilt. Mühlbauer: „Wenn man es zusammensteckt, ist die Vorstandschaft wieder zusammen.“