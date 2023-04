Mehr als 1000 neue Neurieder in einem Jahr

Von: Andreas Deny

Willkommen in Neuried: 80 Neubürger folgten der Einladung von Bürgermeister Harald Zipfel ins Rathaus am Hainbuchenring. © Dagmar Rutt

Im Foyer des Neurieder Rathauses am Hainbuchenring drängten sich am Donnerstagabend Eltern mit Kindern, Ehepaare und Singles. Auch einige Gemeinderäte waren erschienen. Und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr, der örtlichen Blasmusikanten, des Kunst- und Kulturvereins K&K sowie des Maibaumvereins. Der Anlass: Die Gemeinde hieß nach einer der Pandemie geschuldeten Corona-Pause ihre Neubürger bei einem Gläschen Sekt oder Orangensaft willkommen.

Neuried - Die Gemeinde Neuried ist im vergangenen Jahr stark gewachsen – nicht zuletzt aufgrund der Bebauung des ehemaligen Hettlage-Areals. Von Februar 2022 bis Februar 2023 haben sich rund 700 über 18-Jährige in der Kommune angemeldet, rechnet man Kinder und Jugendliche hinzu, stieg die Bevölkerungszahl um mehr als 1000 Personen.

Entwicklung an Luftbild demonstriert

Anhand eines acht Jahre alten großen Luftbildes demonstrierte Bürgermeister Harald Zipfel, welche rasante Entwicklung die Gemeinde in den vergangenen Jahren genommen hat. Nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch im Hinblick auf den Einzelhandel. „Da gab es noch keinen Rewe, keinen dm, keinen Orterer.“ Zipfel lobte auch die schöne, von Wäldern umgebene Lage Neurieds, die gute Verkehrsanbindung mit U-Bahn und sechs Buslinien, das große Angebot an Kindertagesstätten. „Wir behaupten, bei uns kriegt jeder einen Platz im Kindergarten oder in der Krippe.“ Auch im Hinblick auf den Umweltschutz unternehme Neuried viel, die Gemeinde versuche, bis 2035 energieautark zu werden.

Allerdings sei Neuried inzwischen „hochpreisig“, räumte Zipfel ein. Der Preis für unbebauten Grund liege bei 2900 Euro pro Quadratmeter, und auch die Wohnungsmieten seien in die Höhe geschossen. Dies könne die Gemeinde aber nicht steuern, man befinde sich nun einmal im Speckgürtel von München. „Wir fühlen uns immer so ein bisschen als Gallisches Dorf vor der Landeshauptstadt, weil wir etwas anders sind“, sagte Zipfel. Dies hätten die Neubürger hoffentlich gemerkt, hier gebe es kein Kreisverwaltungsreferat, hier könne jeder einfach ins Rathaus kommen und sich anmelden.

Aktuell lebten in Neuried 9043 Menschen, so Bürgermeister Zipfel. Dabei gebe es einen guten Mix, ein Viertel der Bevölkerung sei über 70 Jahre alt, ein Viertel unter 30. Laut einer Hochrechnung wird die Gemeinde 2032 die 10 000er-Marke überschreiten. In der Vergangenheit habe es den Beschluss gegeben, dass man diese Marke eigentlich nicht reißen wolle, so Zipfel. „Das ist eine schöne Sache. Ich werde den 10 001. aber auch nicht ablehnen, wenn er das Kind von zwei anderen ist, die sich vorher angemeldet haben.“