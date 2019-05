Musikalischer Dank für gute Noten

Wie bedankt man sich für ein gutes Zeugnis? Üblicherweise sind es die fleißigen Schüler, die zum Ende des Jahres beschenkt werden. In Martinsried verhielt es sich nun genau umgekehrt.

Martinsried – Hannah Lee (11) kam vor einem Jahr an die Martinsrieder Grundschule. Damals beherrschte sie weder Schrift noch Sprache. Jetzt verlässt die Südkoreanerin die vierte Klasse in Richtung Gymnasium mit einem Notendurchschnitt von 1,0 und zeigte sich für das Erreichte nicht nur dankbar, sondern auch erkenntlich.

Hervorragendes Zeugnis mit 1,0

Rektorin Margit Baran-Lander: „Sie sagte, wir seien schuld, dass sie so ein hervorragendes Zeugnis habe. Da mussten wir erstmal lachen.“ Schließlich habe sie sich ihre Noten selbst erarbeitet. Doch das Mädchen und ihre Familie seien der Meinung gewesen, gute Leistungen stünden in direktem Zusammenhang mit guten Lehrern. Und so bedankte sich Hannah Lee nun nach südkoreanischem Brauch bei der gesamten Schule mit einem Konzert von höchster Qualität.

„Das könnte sie in der Residenz spielen“, meint die Rektorin ganz begeistert. Sie hat die Schülerin selbst im Unterricht kennengelernt. Im vergangenen Schuljahr lernte Hannah in ihrer Deutschklasse Deutsch als Zweitsprache. Üblicherweise bräuchten Kinder dort zwei Jahre, um am Regelunterricht teilzunehmen. „Das hat noch keiner in einem Jahr geschafft.“ Hannah schon. Jetzt zeigte sie, „dass sie auch noch fantastisch Geige spielt“.