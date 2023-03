Nach Pfingstferien soll Lüftung laufen

Das viele Glas auf der Südseite sorgt im Sommer für sehr hohe Temperaturen in den Klassenräumen des Kopfbaus.

Kopfbau der Grundschule Neuried: Auftragsvergabe erfolgt

Von Nicole Kalenda schließen

Der Kopfbau der Grundschule Neuried ist nicht einmal 20 Jahre alt, jetzt wird weit über eine halbe Million Euro in das Gebäude investiert. Der Grund: Im Sommer wird es in den Klassenräumen zu heiß.

Neuried - Der Kopfbau der Neurieder Grundschule bekommt eine sogenannte Raumlufttechnische Anlage (RLT), die für Kühlung sorgen soll. Zusätzlich wird der außen liegende Sonnenschutz auf der Südseite der Schule erweitert. Die Gemeinde profitiert von einem Förderprogramm, sodass den Großteil der Kosten der Bund trägt.

Zur Einweihung der Grundschulerweiterung mit sieben Klassenräumen im Dezember 2005 kam auch der damalige Staatsminister Kurt Faltlhauser. In seiner Rede sagte er: „Wir müssen unseren Kindern die besten Startchancen in die Zukunft eröffnen.“ Vor allem der großzügige und helle Eingangsbereich, die starke Transparenz durch zahlreiche Glasfassaden und der charaktergebende rote Anstrich des Gebäudes wurden damals von den Anwesenden einhellig gelobt. Doch das viele Glas auf der Südseite sorgt dafür, dass es im Sommer sehr warm wird. „Über die Nachtabkühlung und Fensterlüftung bekommen wir das nicht raus“, sagte Bauamtsleiter Andreas Braun auf Anfrage. Also schlug die Gemeinde zu, als sich im Zuge von Corona-Maßnahmen die Möglichkeit bot, Zuschüsse zu einer RLT-Anlage zu bekommen.

Bund zahlt 500 000 Euro

Im Oktober 2021 beschloss der Gemeinderat, auf dem Dach des Kopfbaus ein zentrales RLT-Gerät sowie die dazugehörige Kühleinheit zu installieren. Der sich nördlich anschließende Mittelbau bekommt keine zusätzliche Lüftung. Das Bauamt wies damals darauf hin, dass Fenster und Querlichter in jedem Klassenzimmer ausreichten. Geplant waren die Arbeiten in den Osterferien 2022, um bereits im vergangenen Sommer von der Kühlfunktion zu profitieren. Gedauert hat die Vorbereitung nun aber ein Jahr länger. Der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates vergab in seiner jüngsten Sitzung verschiedene Arbeiten, darunter mit 477 000 Euro den größten Auftrag im Bereich Heizung-Lüftung-Sanitär. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 700 000 Euro brutto, von denen der Bund 500 000 Euro übernimmt. Die Arbeiten, die nur während der schulfreien Zeit erfolgen können, sollen Ende der Pfingstferien abgeschlossen werden.

Zusätzlich vergab der Ausschuss den Auftrag für eine Erweiterung der außen liegenden Sonnenschutzanlage des Kopfbaus. 2022 war eine Musteranlage angebracht worden, die sich laut Bauamt bewährt hat. Nun gibt es auf der gesamten Länge der Südseite Sonnenschutz. Kostenpunkt: 26 000 Euro.