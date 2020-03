Bankräuber vor Gericht geständig

Überraschung zu Prozessauftakt

von Tina Layes schließen

Am 5. April 2019 überfiel Sascha M. die Kreissparkasse in Neuried. Mit einer Pistole bedrohte er die Angestellten. Per Fahndungsfoto wurde M. einen Monat später gefasst. Jetzt hat der Prozess vor dem Münchner Landgericht begonnen.