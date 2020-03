Neuer Coronavirus-Test aus Neuried

Einen Impfstoff gibt es nicht, ein Medikament auch nicht. Aber: Die Neurieder Firma Mikrogen hat einen Test entwickelt, mit dem innerhalb von zwei Stunden festgestellt werden kann, ob eine Coronavirus-Infektion vorliegt. Am Montag kam dieser auf den Markt.

Neuried - Der ampliCube Coronavirus Test passt in eine Hand, ist so groß wie ein Würfel, besteht aus sechs kleinen Röhrchen und hat keine geringere Aufgabe, als eine Pandemie zu verlangsamen. Fritz Schwarzmann, bei der Firma Mikrogen zuständig für Molekulare Diagnostik, sagt: „Man kann die Pandemie nicht mehr aufhalten.“ Man könne aber versuchen, dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig krank werden. Da helfe es zu wissen, wer das Coronavirus hat, korrekt COVID-19/SARS-CoV-2, um diese Person dann unter Quarantäne zu stellen.

Die Firma Mikrogen gehört zu den ersten Biotechnologiefirmen Deutschlands, war ursprünglich ein Start-Up der Ludwig-Maximilians-Universität München, und feierte 2019 ihr 30-jähriges Bestehen.

Sechs Tests, die eigentlich jetzt auf den Markt hätten kommen sollen, bekommen ihre Zulassung nun zwei Monate später. Denn vier Wochen lang arbeitete Schwarzmanns Abteilung – zwölf Leute – an der Entwicklung des ampliCube Coronavirus Tests. „Für mich war das der schnellste Test“, sagt Schwarzmann. Üblicherweise dauere es bis zu zwei Jahre, bis ein Test so ausgereift sei, dass er auf den Markt komme.

Zunächst musste die Firma an das Virus kommen, um den neuen Test zu entwickeln. Und da half es nicht, dass sich ganz in der Nähe bei Webasto bereits Menschen infiziert hatten. „Vom Schwabinger Krankenhaus haben wir nichts bekommen.“ An der Berliner Charité wurden die Mitarbeiter von Mikrogen fündig. Dort werde das Virus gezüchtet und inaktiviert, so dass es nicht mehr ansteckend sei. „Da kann man kostenlos Material bestellen.“

Eine Hilfe war den Neuriedern, dass sie einen ihrer früheren Tests weiterentwickeln konnten. Dieser spürt ebenfalls Coronaviren auf. Das sparte Zeit. Außerdem ist das neue Produkt bislang offiziell nur zu Forschungszwecken zugelassen. Eine weitere Zeitersparnis. Seit Montag könnten Labore den Test nutzen, um die Abstriche, die Hausärzte den unteren und oberen Atemwegen ihrer Patienten entnommen haben, zu untersuchen. „Bei uns stehen die Telefone nicht mehr still“, so Schwarzmann. Denn der Neurieder Test kann etwas, was viele andere nicht können. Die Firma Mikrogen hat sich auf Multiplex-Tests spezialisiert: Ihr Test sucht nach mehreren Viren gleichzeitig. Wer ihren ampliCube Coronavirus Test nutzt, testet nicht nur, ob ein Patient mit COVID-19/SARS-CoV-2, infiziert ist. Es wird auch geprüft, ob eine andere Form des Coronavirus vorliegt, etwa SARS-1, MERS oder saisonale Coronaviren. Aktuell würden in Deutschland bereits heute in einzelnen Laboren täglich 30 bis 40 Coronavirus-Tests durchgeführt. In einzelnen könnten es auch deutlich mehr sein.

Schwarzmann weiß um das Potential der Neurieder Entwicklung. „In der heutigen Situation sollte man den Test immer einsetzten, wenn man den Verdacht hat, es könnte eine SARS-Infektion sein“, meint er. Für die Firma ist die Entwicklung ein Erfolg, auch wenn andere Projekte erstmal in den Hintergrund gerieten. Ob die Pandemie damit verlangsamt werden kann, wird sich zeigen. Seit Montag werden in Neuried jedenfalls Reagenzien abgefüllt, damit Labore damit das Coronavirus aufspüren können.