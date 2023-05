TSV Neuried bekommt neuen Kunstrasen

Sanierung nicht mehr sinnvoll: Der Kunstrasen des TSV Neuried wird im Trainings- und Spielbetrieb intensiv genutzt. Hier eine Szene aus einer Partie der zweiten Herrenmannschaft Anfang Mai gegen den SV Planegg-Krailling II. © Dagmar Rutt

Der Kunstrasenplatz des TSV Neuried ist am Ende. 17 Jahre nach seiner Einweihung wird er nun ausgetauscht. Kosten in Höhe von knapp 310 000 Euro kommen auf die Gemeinde zu. Die Arbeiten sollen noch in diesem August über die Bühne gehen.

Neuried – Der TSV Neuried soll noch in diesem Jahr einen neuen Kunstrasenplatz erhalten. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Firma Polytan Sportplatzbau aus Burgheim mit den Arbeiten zu beauftragen. Diese hatte unter acht angefragten Firmen mit 307 744 Euro das günstigste Angebot vorgelegt, das fast zehn Prozent unter der Kostenschätzung blieb.

Die Fußballabteilung des TSV Neuried zählt zurzeit 800 Mitglieder. Der Kunstrasen im Sportpark wird seit 2006 fast täglich von mehreren Mannschaften bespielt. Durch diese Beanspruchung zeigt er inzwischen starke Verschleißerscheinungen. Aufstehende Nähte und abgetragene Florbereiche erhöhten das Verletzungsrisiko, hieß es in der Sitzung. In verschiedenen Problemzonen wurden in den vergangenen Jahren bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, sodass man eine Komplettsanierung bislang verschieben konnte. Dies sei jetzt aber nicht mehr möglich, wenn man den Spielbetrieb aufrecht erhalten will. „Stand heute wäre eine weitere Sanierung nicht mehr sinnvoll“, so die Sitzungsvorlage.

Kork und Sand statt Mikroplastikgranulat

Die Vorbereitungen für den Austausch des Kunstrasens dauern bereits mehrere Monate. Anfang August vergangenen Jahres fand eine Besprechung zwischen Vereinsvertretern und Gemeindeverwaltung statt. Der TSV hatte sich im Vorfeld mehrere Allwetterbeläge bei anderen Vereinen angeschaut und bei der Wahl des Belags auf Nachhaltigkeit, Wartungsintensität und Bespielbarkeit geachtet. Dieter Maier (Grüne) erklärte, der neue Belag sei umweltschonend und somit „ziemlich vorbildlich“. Statt Mikroplastikgranulat werde der Platz mit Kork und Sand befüllt, die Fasern seien aus biobasiertem Kunststoff, das ganze Produkt sei klimaneutral.

Der alte Belag wird, wie Bürgermeister Harald Zipfel erläuterte, allerdings entsorgt. Das Recycling würde Mehrkosten in Höhe von 30 000 bis 50 000 Euro verursachen. Die Frage sei auch, wie und wo das Material recycelt werde, sagte Zipfel mit Blick auf die Ökobilanz. Seines Wissens nicht in Deutschland. Robert Hrasky (BZN) bezeichnete die Anschaffung als gut, man müsse aber im Hinterkopf behalten, dass der Kunstrasenplatz der Gemeinde dauerhaft beträchtliche Kosten verursache. Bei einer Nutzungsdauer von zwölf bis 15 Jahren müsse die Gemeinde umgerechnet auf die Anschaffungskosten 20 000 bis 30 000 Euro im Jahr aufbringen. „Und da ist noch keine Wartung dabei.“

Für die Erneuerung des Kunstrasens hat die Gemeinde 400 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Damit sollen auch eventuelle Zusatzkosten wie Preissteigerungen oder Reparaturen am Unterbau abgedeckt werden. Die Arbeiten im Sportpark sollen im August dieses Jahres ausgeführt werden.

Andreas Deny