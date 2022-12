Rentner fällt in Sekundenschlaf: Entgegenkommendes Auto touchiert

Das hätte viel schlimmer enden können

Ein Neurieder (85) ist am Samstagmittag am Lenker seines Autos in Sekundenschlaf gefallen. Erst, als es krachte, wachte er auf.

Neuried – Weil er am Steuer eingeschlafen ist, hat ein 85-jähriger Neurieder am Samstagmittag einen Unfall verursacht. Wie es im Polizeibericht der Inspektion Planegg heißt, befuhr der Senior gegen 13 Uhr die Gautinger Straße in Neuried. „Auf Höhe der Parkstraße kam er aus zunächst ungeklärter Ursache von der rechten Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr“, schreibt die Polizei. Hierbei touchierte er das Fahrzeug eines entgegenkommenden 73-jährigen Planeggers an der linken Fahrzeugseite.

Gegenüber den Beamten, die den Unfall aufnahmen, gab der Neurieder freimütig zu, während der Fahrt kurz eingeschlafen zu sein. Erst im Moment des Aufpralls sei er wieder aufgewacht. Durch den Zusammenstoß entstand am Auto des Neurieders wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Der Schaden am Auto beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Unternehmen abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

