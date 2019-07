Gegner des Kiesabbaus machen mobil

Rund 300 Bürger protestierten in Neuried gegen den Kiesabbau in der Region. Christian Hierneis (MdL, li.), Vorsitzender des Bund Naturschutz, unterstützte die Demonstranten.

Demo am Rand von Forst Kasten

von Victoria Strachwitz schließen

Rund 300 Menschen protestierten am Sonntag bei einer Demo am Rand von Forst Kasten in Neuried gegen den Kiesabbau in der Region. Die Bürgerinitiative „Wald-Neuried-Erhalten“ startete gleichzeitig eine Unterschriftensammlung.