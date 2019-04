Bewaffneter Überfall auf Bank: Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem flüchtigen Täter

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Bank in Neuried überfallen. Der mit einer Schusswaffe ausgestattete Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Am Freitagmittag hat sich in Neuried bei München ein Banküberfall ereignet.

Ein bislang unbekannter Mann hat eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet.

Die Polizei fahndet nach dem Täter, ein Foto des flüchtigen Bankräubers wurde veröffentlicht.

16.07 Uhr: Die Polizei hat ein Foto des flüchtigen Mannes veröffentlicht. In einer Pressemitteilung wurde zudem klargestellt, dass die bei dem Überfall anwesenden Personen (eine 48-jährige Bankangestellte, die 36-jährige Filialleiterin sowie eine Kundin) unverletzt geblieben sind. Der Bankräuber hat offenbar mehrere Tausend Euro erbeutet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

15.37 Uhr: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll der flüchtige Täter bei seinem Überfall mehr als 1.000 Euro erbeutet haben. Zudem sei noch offen, ob es sich bei der verwendeten Pistole tatsächlich um eine echte Waffe oder eine Attrape handelt.

Täter nach Banküberfall in Neuried weiter auf der Flucht

14.31 Uhr: Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen weiterhin, der Täter ist auf der Flucht. Die Spurensicherung verschafft sich derzeit in der überfallenen Bank ein Bild von der Lage. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine verletzten Personen zu beklagen.

Update 14.01 Uhr: Seit kurzer Zeit sind die Straßen rund um die überfallene Bank abgesperrt. Passierende Autos werden von der Polizei kontrolliert. Auch ein Hubschrauber kreist über Neuried. Mittlerweile hat die Polizei eine Beschreibung des flüchtigen Täters veröffentlicht.

Uns liegt folgende Täterbeschreibung vor:



männlich, ca. 180cm, normale Statur, 40-45 Jahre, braune Augen, sprach akzentfrei deutsch mit baierischer Sprachfärbung;

bekleidet mit auffälligen hellblauen Schuhen, dunkler Hose, dunkelbrauner Winterjacke und dunkelblauem Kapuzenshirt — Polizei München (@PolizeiMuenchen) April 5, 2019

Erstmeldung von 13 Uhr: Bewaffneter Banküberfall in München

Neuried - Gegen 12.40 Uhr erreichten die Polizei in München mehrere Notrufe. Die Meldungen über einen Banküberfall in Neuried haben sich inzwischen bestätigt. Ein bislang unbekannter Mann hatte am Freitagmittag einen Angestellten und eine Kundin im Schalterbereich der Kreissparkasse (Forstenrieder Straße) mit einer Handfeuerwaffe bedroht. Diese hielten sich zum Tatzeitpunkt alleine in der Filiale auf.

Der Mann trug bei seinem Überfall eine Sturmhaube. Er erbeutete eine unbekannte Summe Bargeld und ergriff die Flucht. Wie der BR berichtet, sprach der Täter Deutsch mit bayerischem Akzent.

Banküberfall in Neuried bei München: Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Zu verletzten Personen gibt es bislang noch keine Hinweise. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wegen des Einsatzes kommt es derzeit auch zu Behinderungen bei der U-Bahn. Die Haltestelle Fürstenried West (U3) kann aktuell nicht angefahren werden.

