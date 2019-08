Club-Night in der Mehrzweckhalle

Laut soll es werden, wenn im Herbst die Neurieder Mehrzweckhalle nach zweieinhalbjähriger Sperrung wieder eröffnet wird.

Neuried – Das verspricht der Verein „825 Jahre Neuried”, der DJ Enrico Ostendorf zu einer weiteren Club-Night nach Neuried holt. Am Freitag, 25. Oktober, wird also wieder die Nacht durchgetanzt.

„Der sympathische Berliner legt in den besten Clubs der Welt auf, außerdem wird er europaweit in fast 50 Radiostationen gespielt“, so Tobias Kuner vom Verein „825 Jahre Neuried”. Im Jubiläumsjahr kommt Ostendorf, der sich von der Feierlaune im ausverkauften Festzelt während der Festwoche im Mai schwer beeindruckt zeigte, nun schon zum zweiten Mal nach Neuried.

Der erste Auftritt des DJs in der Würmtal-Gemeinde war trotz der 1000 ausgegebenen Tickets schnell ausverkauft. „Wir hatten bei der Festwoche weit mehr Ticket-Anfragen, sodass wir die Wünsche von bestimmt über 100 Partygästen nicht mehr bedienen konnten”, erklärt Felix Lechner, 2. Vorsitzender des Vereins. Deshalb hat sich der Jubiläumsverein entschlossen, eine zweite Auflage der Club-Night zu organisieren.

Um 3 Uhr morgens ist Schluss

Die Neurieder Mehrzweckhalle soll daher zu ihrer Eröffnung zu einem riesigen Dancefloor umgestaltet werden. „In der angrenzenden Aula können die Besucher ihren Durst an einer Bar sowie an der Schenke stillen, und im Innenhof wird es die ganze Nacht hindurch Essen geben“, erklärt Kuner.

Die Aula öffnet ihre Tore bereits um 18 Uhr, das Vorprogramm startet in der Halle gegen 19 Uhr. Ostendorf übernimmt dann im Lauf des Abends die Turntables. Um 3 Uhr ist Schluss.

Die Tickets gibt der Verein erneut für den symbolischen Preis von 8,25 Euro aus. Im September startet der Vorverkauf. Sichern kann man sich die Karten bei Schreibwaren Stucken am Neurieder Marktplatz sowie auf der Online-Plattform des Jubiläumsvereins unter www.825neuried.de. „Über seine Social-Media-Kanäle und über die Homepage wird ,825 Jahre Neuried‘ rechtzeitig über den Beginn des Ticketverkaufs informieren“, kündigt Kuner an. Und für alle, die bei der Club-Night im Mai leer ausgegangen sind, hat er noch einen Tipp: „Diesmal schnell sein.”